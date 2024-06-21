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Исследование: орехи способствуют снижению веса

Эксперты пришли к выводу, что люди, желающие похудеть, должны включить в рацион миндаль, арахис, фисташки или грецкие орехи.

Источник: Freepik

Ученые установили, что люди, которые ежедневно съедали до 85 грамм миндаля, арахиса, фисташек или грецких орехов, в итоге теряли больше веса, чем те, кто придерживался той же диеты без употребления орехов.

Люди часто избегают употребления орехов, когда пытаются похудеть, потому что считают, что содержание энергии и жира в них может способствовать увеличению веса.

Элисон Коутс
старший научный сотрудник и декан факультета исследований здоровья и работоспособности человека Университета Южной Австралии

Но это предположение оказалось ложным, так как обогащенная орехами диета, наоборот, помогает сбросить вес. Например, 675 испытуемых, страдающих от лишнего веса и ожирения, смогли похудеть на 3−16 килограмм, ежедневно употребляя миндаль, арахис, фисташки или грецкие орехи.

Орехи богаты полезными ненасыщенными жирами, растительным белком и пищевыми волокнами, которые способствуют насыщению и снижению избыточного потребления калорий. Они также способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, кишечника, а также быстрому обмену веществ и повышению когнитивных способностей.

Элисон Коутс
старший научный сотрудник и декан факультета исследований здоровья и работоспособности человека Университета Южной Австралии

Кстати, вы уже знаете, что животные тоже страдают ожирением? Ранее нижегородский пес похудел на 50 кг, а толстому леопарду из китайского зоопарка так и не удалось сбросить вес. Может, все дело в орехах?

Кристина Корчанова