Исследование: орехи способствуют снижению веса

Ученые установили, что люди, которые ежедневно съедали до 85 грамм миндаля, арахиса, фисташек или грецких орехов, в итоге теряли больше веса, чем те, кто придерживался той же диеты без употребления орехов.
Люди часто избегают употребления орехов, когда пытаются похудеть, потому что считают, что содержание энергии и жира в них может способствовать увеличению веса.
Но это предположение оказалось ложным, так как обогащенная орехами диета, наоборот, помогает сбросить вес. Например, 675 испытуемых, страдающих от лишнего веса и ожирения, смогли похудеть на 3−16 килограмм, ежедневно употребляя миндаль, арахис, фисташки или грецкие орехи.
Орехи богаты полезными ненасыщенными жирами, растительным белком и пищевыми волокнами, которые способствуют насыщению и снижению избыточного потребления калорий. Они также способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, кишечника, а также быстрому обмену веществ и повышению когнитивных способностей.
Кстати, вы уже знаете, что животные тоже страдают ожирением? Ранее нижегородский пес похудел на 50 кг, а толстому леопарду из китайского зоопарка так и не удалось сбросить вес. Может, все дело в орехах?
Кристина Корчанова