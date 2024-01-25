Исследование: охотники-собиратели в основном были собирателями

Согласно последним археологическим находкам, ранние охотники-собиратели питались в основном растениями и овощами. Это открытие подрывает общепринятое мнение о том, что наши предки жили на диете с высоким содержанием белка и мяса, пишет The Guardian.

Данные, полученные из останков 24 человек из двух захоронений в Перуанских Андах, датируемых периодом от 9000 до 6500 лет назад, позволяют предположить, что дикий картофель и другие корнеплоды были доминирующим источником питания до перехода к сельскохозяйственному образу жизни. По словам доктора Рэнди Хааса, археолога из Университета Вайоминга и старшего автора исследования, рацион древних людей на 80% состоял из растений и на 20% из мяса.

Некоторые ученые считали, что переход к сельскохозяйственной экономике был вызван чрезмерной охотой, однако новое исследование указывает на более постепенный переход от собирательства к земледелию. Ученые проанализировали кости, сравнив химические формы углерода и азота с теми, которые обнаружены в местных растениях и животных.

Анализ показал, что растительная пища составляла большую часть рациона людей, а мясо играло второстепенную роль. Исследователи также обнаружили следы сгоревших растительных остатков на этих участках и отчетливые следы стираемости зубов на верхних резцах нескольких особей. Это указывает на то, что клубни, вероятнее, дикий картофель, были наиболее важным источником пищи.

Также выяснилось, что большую часть мяса в рационе составляли крупные млекопитающие (олени или ламы), а не мелкие (птицы или рыбы). Частично теория о том, что охотники-собиратели делали упор на мясо в рационе, была основана на археологических данных — каменных орудиях и забитых костях животных, которые сохраняются лучше, чем остатки растений.

Недавно ученые опровергли теорию эволюции о мужчинах-охотниках.

Олеся Маевская