Исследование объяснило постковидную непереносимость физнагрузок

Многие пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию часто жалуются на невозможность вернуться к прежнему или желаемому уровню физической активности. В частности у них наблюдаются проблемы с сердцем и легкими, которые невозможно выявить стандартными анализами. В таких случаях на помощь приходит инвазивный кардиопульмональный нагрузочный тест (invasive cardiopulmonary exercise test или iCPET).

Однако такое обследование мало где проводят. Одно из таких мест в США — медцентры при Йельском университете. Так специалисты Йельской школы медицины смогли рассмотреть 55 человек с постковидным синдромом и выяснить, как болезнь отразилась на их организме.

У 41 из добровольцев первичное обследование в поисках причин непереносимости физнагрузок не выявило проблем с сердцем или легкими. При этом авторы исследования, опубликованного в журнале European Resperatory Society, обнаружили нарушение процесса извлечения кислорода из крови тканями организма. Это и приводило к симптомам постковидной непереносимости физической нагрузки.

Исследователи отмечают, легкие пациентов насыщали кровь достаточным количеством кислорода, а сердце нормально ее перекачивало. Но лишь с помощью iCPET удалось обнаружить сбои в системной пиковой экстракции кислорода примерно у 75% обследованных пациентов. У остальных 14 человек нашли признаки центральной сердечно-легочной патологии.

Авторы отметили, что их работа помогает развеять некоторые мифы вокруг постковидного синдрома. К примеру, о том, что сохраняющаяся после выздоровления непереносимость нагрузок — это следствие ухудшения формы из-за отсутствия физической активности. Ученые надеются, что их открытия подтолкнут медиков к созданию альтернативных, более удобных и менее травматичных, методов для выявления нарушений экстракции кислорода в организме.

Недавно ученые из США обнаружили, что у значительной части пациентов, перенесших грипп последние месяцы, возникает ряд долгосрочных негативных последствий инфекции, схожих с признаками постковидного синдрома.

Олеся Маевская