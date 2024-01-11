Исследование: нелюбовь к овощам «заразна»

В новом исследовании ученые из Великобритании выяснили, влияет ли наблюдение за выражением лица других людей во время поедания сырую капусту брокколи на вкус и желание есть овощи. В эксперименте ученых Астонского и Бирмингемского университетов 200 молодых женщин посмотрели видео, на которых незнакомцы едят овощ. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Авторы работы отмечают, что исследовали только реакции женщин и при моделировании пищевого поведения могут существовать гендерные различия. Во время еды люди на роликах демонстрировали положительное (улыбающееся), нейтральное или отрицательное (отвращение) выражения лица. Негативная реакция моделей на видео привела к снижению симпатии добровольцев эксперимента к брокколи.

Ученые говорят, что еще многое предстоит понять о взаимодействии очевидного удовольствия и предпочтения в еде. Так, они сосредоточились на взрослых. Учитывая силу негативного выражения лица и то, что дети, как правило, менее склонны пробовать овощи по умолчанию, эти результаты исследования могут быть применимы и к ним.

В исследовании участники также смотрели короткие видеоклипы, а не наблюдали за живыми людьми. Это позволило добровольцам наблюдать динамичный характер реактивной мимики, что более реалистично, чем просмотр статичных картинок. Однако авторы намерены изучить изменение пищевого поведения во время наблюдения за людьми вживую.

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