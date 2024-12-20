Исследование: небольшое количество вина может быть полезно для сердца

В ходе проведения научной работы было установлено, что в группе людей старше 60 лет, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний, употребление от половины до одного бокала вина в день на 50% снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как сердечный приступ или инсульт. Однако, по словам старшего автора исследования доктора Рамона Эструха, этот защитный эффект «исчезает» у людей, которые выпивают более одного бокала в день.