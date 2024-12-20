Исследование: небольшое количество вина может быть полезно для сердца

Согласно результатам нового исследования, проведенного среди жителей Испании, придерживающихся средиземноморской диеты, употребление небольшого количества вина может быть полезно для здоровья сердца, — пишет CNN.
Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале European Heart Journal. В нем приняли участие 1232 участника с сахарным диабетом 2 типа или повышенными факторами риска, такими как: курение табака, высокий уровень холестерина и кровяное давление, избыточный вес или ожирение, плохой семейный анамнез.
В ходе проведения научной работы было установлено, что в группе людей старше 60 лет, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний, употребление от половины до одного бокала вина в день на 50% снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как сердечный приступ или инсульт. Однако, по словам старшего автора исследования доктора Рамона Эструха, этот защитный эффект «исчезает» у людей, которые выпивают более одного бокала в день.
Однако критики утверждают, что исследование не учитывает общеизвестный вред алкоголя. Так, Трейси Паркер, старший диетолог Британского фонда сердца, утверждает, что результаты, как минимум, неоднозначные. По ее словам, употребление алкоголя увеличивает риск развития заболеваний печени, сердца, системы кровообращения, а также некоторых видов рака.
Другие эксперты также подчеркнули неоднозначность полученных данных. Они объяснили это тем, что многие люди зачастую неправильно измеряют количество наливаемого вина — то, что должно быть половиной маленького бокала, обычно превращается в полноценный бокал или два.
Люди часто говорят, что «вино полезно для сердца», но мы также знаем, что слишком много вина «вредно для сердца».
Лисон также отметил, что исследование проводилось исключительно на людях, придерживающихся средиземноморской диеты, полезной для сердца. Он предполагает, что польза вина для здоровья проявляется исключительно в сочетании с правильным питанием.
Подводя итоги, стоит отметить, что эксперты считают выводы исследования неубедительными. По их мнению, существуют более здоровые способы защитить свое сердце. К ним можно отнести здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, а также отказ от курения.
Я бы настоятельно рекомендовал людям пить как можно меньше, если они хотят быть здоровее. [Проведенное исследование] это миф, и эта статья не добавляет ничего нового к тому, что уже известно.
Ранее рассказывали, что употребление любого количества алкоголя связано с ранней смертностью.