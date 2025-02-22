Исследование: нарциссы чаще других чувствуют себя отвергнутыми

Изначально остракизм представлял собой изгнание жителя из древнегреческого города-полиса путем тайного голосования. Сейчас так называют любое намеренное избегание человека группой людей.
Неудивительно, что таким «изгнанникам» тяжело переживать отвержение. Однако некоторые люди могут неверно трактовать социальные сигналы и принимать за остракизм, например, обычную временную занятость близких.
Ученые из Швейцарии, Германии и Новой Зеландии провели исследование и выяснили, что более острая реакция на отвержение (мнимое или настоящее) — это один из признаков нарциссизма. Об этом пишет BBC Science Focus.
Ученые провели опрос и серию экспериментов. Исследователи опросили 1 592 человек. Выяснилось, что люди с более высоким уровнем нарциссизма значительно чаще чувствовали себя отвергнутыми по сравнению с теми, чей уровень нарциссизма был ниже.
В экспериментах участвовали 2 500 человек с разной выраженностью нарциссических черт. Исследователи искусственно имитировали социальную изоляцию. Например, они моделировали ситуации, где кого-то из участников не брали в команду. Затем психологи изучали реакции людей.
По словам ведущего автора исследования из Базельского университета в Швейцарии Кристиан Бюттнер, если люди с ярко выраженными нарциссическими чертами чаще чувствуют себя отвергнутыми и подвергаются исключению, это может способствовать нарастанию напряженности в рабочих коллективах или в социальных группах. В то же время их повышенная чувствительность к исключению может привести к тому, что они будут чаще реагировать агрессивно.
Ранее эксперты рассказали, как можно распознать нарцисса и как его отличить от психопата.