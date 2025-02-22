Исследование: нарциссы чаще других чувствуют себя отвергнутыми

По словам ведущего автора исследования из Базельского университета в Швейцарии Кристиан Бюттнер, если люди с ярко выраженными нарциссическими чертами чаще чувствуют себя отвергнутыми и подвергаются исключению, это может способствовать нарастанию напряженности в рабочих коллективах или в социальных группах. В то же время их повышенная чувствительность к исключению может привести к тому, что они будут чаще реагировать агрессивно.