Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование: мужчины в три раза чаще женщин попадают в ДТП

Нередко люди спорят, кто чаще нарушает ПДД и попадает в аварии — женщины или мужчины. Делимся результатами исследования, посвященного этому вопросу.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ГУ МВД

Как сообщает «Сноб», ученые НИУ ВШЭ изучили почти 160 тысяч судебных решений по нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации транспорта за 2010−2022 годы. Фигурантами 90% дел оказались мужчины.

Исследователи рассчитали частоту ДТП с учетом разницы в количестве водителей среди мужчин и женщин. Оказалось, что сильный пол в 3,25 раза чаще попадал в аварии, после которых заводили уголовные дела.

Также ученые рассказали, что мужчины водят быстрее и часто садятся за руль пьяными. На нетрезвых представителей сильного пола завели почти четверть уголовных дел, на женщин — лишь 10%.

Примечательно, что для мужчин лишением свободы заканчивается 68% уголовных дел об авариях. Среди женщин показатель ниже — 50%.

Напомним, на случай ДТП в машине должна быть аптечка. С 1 сентября в ней должно быть больше медицинских изделий, чем раньше.