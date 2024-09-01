Исследование: мужчины в три раза чаще женщин попадают в ДТП

Исследователи рассчитали частоту ДТП с учетом разницы в количестве водителей среди мужчин и женщин. Оказалось, что сильный пол в 3,25 раза чаще попадал в аварии, после которых заводили уголовные дела.
Также ученые рассказали, что мужчины водят быстрее и часто садятся за руль пьяными. На нетрезвых представителей сильного пола завели почти четверть уголовных дел, на женщин — лишь 10%.
Примечательно, что для мужчин лишением свободы заканчивается 68% уголовных дел об авариях. Среди женщин показатель ниже — 50%.
Напомним, на случай ДТП в машине должна быть аптечка. С 1 сентября в ней должно быть больше медицинских изделий, чем раньше.