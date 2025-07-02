Исследование: Москва возглавила рейтинг самых комфортных городов для жизни с собакой

В то же время в Москве есть территории, где в пешей доступности от инфраструктуры по уходу за домашними животными живет не более 70% населения. К таким, в частности, относятся районы ТиНАО, а также Западное Бирюлево, Восточное Измайлово, Метрогородок, Лианозово и Нижегородский. От 70 до 80% этот показатель зафиксирован в районах Кунцево, Головинском, Ярославском, Даниловском, Москворечье-Сабурово, Люблино и Измайлово, выяснили аналитики. В целом же зоомагазины и ветклиники находятся на расстоянии до 15 минут у 88% жителей крупных городов. В чуть меньшей шаговой доступности оказались заведения общепита, куда можно прийти с питомцем, — 78%. При этом, по данным исследования, лишь 39% жителей городов-миллионников живут поблизости с организованными площадками для выгула собак. Исключением стала Москва, где этот показатель равен 90%.