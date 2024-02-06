Исследование: морщины не делают человека мудрее

В исследовании участвовало 353 добровольца. Специалисты предложили им оценить фотографии, на которых были представлены люди с морщинами и без них. Участники отмечали, насколько привлекательным, заслуживающим доверия, комфортным и уравновешенным выглядит человек на снимке. Также они говорили, из-за чего появились отметины на лице, то есть выражало ли оно в большей степени счастье, гнев, печаль, страх, отвращение или удивление.