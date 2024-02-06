Исследование: морщины не делают человека мудрее

Многие считают, что морщины — признак интеллекта, мудрости от прожитых лет. Однако ученые из Берлинского университета Гумбольдта выяснили, что на самом деле людям неприятно видеть лица со следами старения на них. Об этом пишет Daily Mail.
В исследовании участвовало 353 добровольца. Специалисты предложили им оценить фотографии, на которых были представлены люди с морщинами и без них. Участники отмечали, насколько привлекательным, заслуживающим доверия, комфортным и уравновешенным выглядит человек на снимке. Также они говорили, из-за чего появились отметины на лице, то есть выражало ли оно в большей степени счастье, гнев, печаль, страх, отвращение или удивление.
Анализ результатов показал, что морщинистые лица считаются менее привлекательными, приятными и заслуживающими доверия. По мнению добровольцев, такие люди чаще всего демонстрировали негативные эмоции.
Согласно авторам исследования, полученные данные говорят о том, что пожилые люди могут часто восприниматься как менее приятные только из-за присутствия на лице морщин. Таким образом, сделать правильный вывод о человеке с первого взгляда не получится. Исправить первое впечатление очень трудно, поэтому это может иметь долгосрочные последствия.
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Анна Морозова