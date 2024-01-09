Исследование: люди определяют настроение кур по их крику

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Специалисты из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что люди по кудахтанью кур могут определить, радостна ли птица или она чем-то взволнована. Об этом пишет The Guardian.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого дали 200 добровольцам прослушать 16 записей кудахтанья цыплят, которых разделили на две группы: первая чувствовала, что еда лежит за дверью, а вторая волновалась из-за отсутствия угощения.

В 69% случаев участники исследования верно определяли, когда птицы радовались скорому приему пищи, а когда возмущались ее отсутствию.

Крики цыплят, и правда, отличались: в первом случае пернатые кудахтали быстро и часто, во втором — издавали продолжительные стонущие и скулящие звуки.

Ученые уверены, что результаты исследования откроют возможность использования искусственного интеллекта в курятниках для того, чтобы эффективно отслеживать эмоциональное состояние птиц и предупреждать заводчиков о недовольстве пернатых.

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Анна Морозова