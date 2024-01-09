Исследование: люди определяют настроение кур по их крику
Открытие поможет фермерам улучшить качество ухода за птицами.
Открытие поможет фермерам улучшить качество ухода за птицами.
Специалисты из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что люди по кудахтанью кур могут определить, радостна ли птица или она чем-то взволнована. Об этом пишет The Guardian.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого дали 200 добровольцам прослушать 16 записей кудахтанья цыплят, которых разделили на две группы: первая чувствовала, что еда лежит за дверью, а вторая волновалась из-за отсутствия угощения.
В 69% случаев участники исследования верно определяли, когда птицы радовались скорому приему пищи, а когда возмущались ее отсутствию.
Ученые уверены, что результаты исследования откроют возможность использования искусственного интеллекта в курятниках для того, чтобы эффективно отслеживать эмоциональное состояние птиц и предупреждать заводчиков о недовольстве пернатых.
Ранее ученые выяснили, на каком языке говорят животные.
Анна Морозова