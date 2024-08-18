Исследование: люди не любят общаться со старыми друзьями

При этом, важно отметить, что в исследовании принимали участие только те люди, которые могли вспомнить старого друга, с которым они хотели бы вновь начать общаться, и, по их мнению, приятель был бы рад получить от них весточку. Несмотря на эти благоприятные условия, менее 33% добровольцев в конечном счете решились отправить сообщение.