Исследование: люди не любят общаться со старыми друзьями

Актуальное исследование, в котором приняло участие более 1000 добровольцев, показывает, что люди не любят общаться с друзьями из прошлой жизни и легче идут на контакт с незнакомыми людьми.
В ходе эксперимента участников попросили связаться с бывшими приятелями, пригласить на встречу или просто поболтать по телефону. Однако никто из добровольцев не хотел этого делать, ссылаясь на то, что оба собеседника будут чувствовать себя «чужими».
Интересно, что изначально ученые намеревались изучить, какие ситуации побуждают людей обращаться к старым приятелям. Предполагалось, что точкой соприкосновения могут стать праздники и особые случаи. Однако, как выяснилось в итоге, люди в принципе предпочитают избегать общения с бывшими друзьями из-за того, что беспокоятся, что им будет не о чем говорить.
При этом, важно отметить, что в исследовании принимали участие только те люди, которые могли вспомнить старого друга, с которым они хотели бы вновь начать общаться, и, по их мнению, приятель был бы рад получить от них весточку. Несмотря на эти благоприятные условия, менее 33% добровольцев в конечном счете решились отправить сообщение.
Я думаю, что это отчасти сводится к страху быть отвергнутым, к страху того, что другой человек на самом деле не заинтересован [в общении с вами].
Тем не менее, авторы исследования утверждают, что дружбу нужно поддерживать вопреки собственных страхам. По статистике, те, кто решается восстановить дружеские отношения, становятся счастливее.
К слову о дружбе: в отдельном материале рассказываем, как женщины обменивались одной праздничной открыткой более 60 лет, установив мировой рекорд.