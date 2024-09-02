Исследование: люди крайне редко понимают оппонентов

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
В эксперименте участвовали 256 взрослых респондентов из США, из которых одна половина придерживалась левых политических взглядов, а вторая — правых. Каждому из них ученые показали несколько политических заявлений, согласие с которыми нужно было оценить по пятибалльной шкале. Были такие высказывание, как, например: «Иммигранты приносят пользу обществу», «У всех женщин должна быть законная возможность сделать аборт».
Затем участникам исследования предлагалось предсказать, как на эти же высказывания отреагирует другой человек. Респондентам сначала показывали один из ответов испытуемого, а потом, при желании, они могли ознакомиться с остальными. Прогноз можно было менять по мере поступления информации.
Оказалось, что участники исследования даже при желании как можно больше узнать о людях, с которыми они были не согласны, и при большом количестве информации неправильно предсказывали ответы. Мнение другого человека респонденты угадывали в 40% случаев. О единомышленниках верные предположения люди делали даже с минимальным объемом информации.
Результаты показывают, насколько люди плохо понимают людей с другим мнением. При этом чем больше человек уверен, что он способен разобраться во взглядах других людей, тем больше он ошибается.
«Люди плохо осознают свою неспособность понять людей, которые отличаются от них самих», — объяснили авторы научной работы.
Исследователи также добавили, что люди были готовы изменить свое мнение о человеке, узнав о нем больше информации. Это означает, что регулярное общение человека с людьми разных взглядов могло бы снизить неприязнь к тем, кто отличается от него. Главное — понять, что любое утверждение может быть понято неверно, поэтому стоит задавать уточняющие вопросы.
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