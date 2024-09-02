Исследование: люди крайне редко понимают оппонентов

Исследователи также добавили, что люди были готовы изменить свое мнение о человеке, узнав о нем больше информации. Это означает, что регулярное общение человека с людьми разных взглядов могло бы снизить неприязнь к тем, кто отличается от него. Главное — понять, что любое утверждение может быть понято неверно, поэтому стоит задавать уточняющие вопросы.