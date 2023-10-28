Исследование: эмоциональные дети едят больше, если им скучно

Ученые из Университета Астона в Великобритании провели опрос родителей с детьми в возрасте четырех-пяти лет, чтобы узнать о методах кормления и темпераменте ребенка. После этого малышам давали поесть до полного насыщения, также они участвовали в повседневных занятиях, во время которых эксперты оценивали их состояние. Оказалось, что испытуемые ели больше, когда им становилось скучно. Исследование опубликовано в журнале Food Quality and Preference.

До начала эксперимента родители также сообщили, использовали ли они пищу для успокоения их эмоциональных детей. Во время исследования малышам предлагали сделать разные задания, на выполнение каждого из которых отводилось 20 минут. В перерывах им давали несколько тарелок с едой и предлагали перекусить.

Оказалось, что те дети, которые испытали скуку во время выполнения одного из заданий, употребляли на 42 калории больше, чем другие. Также они больше всего предпочитали сладости.

Ученые подчеркнули, что родителям, которые обеспокоены потреблением их детей большого количества калорий, стоит обратить внимание на результаты исследования, так как ребенок предрасположен и в будущем в ответ на скуку есть намного больше.

Эксперты также отметили, что скука является неотъемлемой частью развития самоощущения и творческих способностей ребенка, поэтому избегать это чувство нельзя. Дети должны научиться переживать его, не обращаясь к еде. Родители могут поспособствовать этому и попытаться отвлечь внимание малыша от пищи.

Исследователи заинтересованы в изучении других негативных состояний настроения у детей, а также в разработке рекомендаций для семей эффективных способов решения проблем, связанных с пищевым поведением ребенка.

Скуку реже испытывают творческие и креативные люди. Исследование показало, что они также легче переносят одиночество.

Анна Морозова