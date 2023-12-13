Исследование: два дня в офисе достаточно для продуктивной работы

Ученые из Гарвардского и Стэнфордского университетов провели исследование, в ходе которого выяснили, что два дня работы в офисе достаточно для сохранения продуктивности сотрудника. Об этом сообщает Insider.

В эксперименте участвовали 148 сотрудников, которых разделили на три группы случайным образом. В течение девяти недель участники первой были в офисе всего около восьми раз, второй — примерно 14 дней, третьей — 15 и более.

Оказалось, что те, кто за девять недель был в офисе всего 14 раз, что приравнивается к 2 дням в неделю, были более удовлетворены работой. Они отметили высокую продуктивность, баланс между личной жизнью и трудом, а также меньшую изолированность от общества. Менеджеры также оценивали их лучше, чем остальных.

Авторы отмечают, что два дня работы в офисе в неделю — это золотая середина: сотрудники довольны своей работой «и при этом не получают штрафов в оценках производительности по сравнению с коллегами, которые работают больше или меньше дней в офисе».

Ранее стало известно, что соискатели считают дистанционную работу наиболее привлекательной.

Анна Морозова