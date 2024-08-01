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Исследование: доверие к врачам упало из-за пандемии Covid-19

Согласно новому исследованию, число людей, доверяющих врачам, резко сократилось после пандемии коронавируса. Ученые считают, что это может негативно сказаться на тенденции вакцинации и ранней диагностике заболеваемости.

Источник: AP 2023

Согласно данным актуального исследования, из-за пандемии Covid-19 медицина во всем мире стала политизированной, что понизило уровень авторитета к медицинской деятельности. Сообщается, что ученые, проанализировавшие данные 582 000 опросов, проведенных в период с апреля 2020 года по январь 2024 года, установили, что доля взрослых, доверяющих врачам, снизилась с 72% до 40%. При этом, среднестатистическим опрашиваемым стали представительницы женского пола в возрасте от 25 до 64 лет, проживающие преимущественно в сельской местности и имеющие более низкий уровень образования и доход.

Помимо этого, было установлено, что:

  • в 4,9 раза снизилась вероятность вакцинации против коронавируса;

  • в 5,1 раза снизилась вероятность вакцинации против гриппа;

  • в 3,6 раза снизилась вероятность повторной вакцинации против коронавируса.

Доверие к врачам и больницам может иметь решающее значение для общественного здравоохранения. Ученые опасаются, что большой процент населения в будущем может отказаться от необходимых вакцинаций и регулярных диспансеризаций, что приведет к невозможности ранней диагностики заболеваемости и распространению инфекций.

О страшном: возможно ли возвращение коронавируса в Россию, рассказали в отдельном материале.

Кристина Корчанова