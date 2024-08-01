Исследование: доверие к врачам упало из-за пандемии Covid-19

Согласно данным актуального исследования, из-за пандемии Covid-19 медицина во всем мире стала политизированной, что понизило уровень авторитета к медицинской деятельности. Сообщается, что ученые, проанализировавшие данные 582 000 опросов, проведенных в период с апреля 2020 года по январь 2024 года, установили, что доля взрослых, доверяющих врачам, снизилась с 72% до 40%. При этом, среднестатистическим опрашиваемым стали представительницы женского пола в возрасте от 25 до 64 лет, проживающие преимущественно в сельской местности и имеющие более низкий уровень образования и доход.
Помимо этого, было установлено, что:
в 4,9 раза снизилась вероятность вакцинации против коронавируса;
в 5,1 раза снизилась вероятность вакцинации против гриппа;
в 3,6 раза снизилась вероятность повторной вакцинации против коронавируса.
Доверие к врачам и больницам может иметь решающее значение для общественного здравоохранения. Ученые опасаются, что большой процент населения в будущем может отказаться от необходимых вакцинаций и регулярных диспансеризаций, что приведет к невозможности ранней диагностики заболеваемости и распространению инфекций.
О страшном: возможно ли возвращение коронавируса в Россию, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова