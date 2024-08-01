Исследование: доверие к врачам упало из-за пандемии Covid-19

Согласно данным актуального исследования, из-за пандемии Covid-19 медицина во всем мире стала политизированной, что понизило уровень авторитета к медицинской деятельности. Сообщается, что ученые, проанализировавшие данные 582 000 опросов, проведенных в период с апреля 2020 года по январь 2024 года, установили, что доля взрослых, доверяющих врачам, снизилась с 72% до 40%. При этом, среднестатистическим опрашиваемым стали представительницы женского пола в возрасте от 25 до 64 лет, проживающие преимущественно в сельской местности и имеющие более низкий уровень образования и доход.