Исследование: чем учителя занимаются на каникулах

Социальная сеть «Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» узнали, как российские педагоги отдыхают на летних каникулах, где ищут вдохновение и чем увлекаются в свободное время.
Согласно исследованию, в котором приняло участие более 700 преподавателей, чтобы набраться сил после учебного года, большинство опрошенных проводит время с семьей, читает книги и занимается садоводством.
Также стало известно, что у 67% респондентов есть постоянное хобби. Помимо садоводства и рукоделия у учителей есть и такие необычные увлечения, как нумизматика (собирание старинных монет и медалей), спидкубинг (решение различных головоломок на время) и даже пчеловодство. Подробнее о том, чем увлекаются педагоги, можно узнать в проекте от Учи.ру и ОК «Учителя вне школы».
Мы видим в учителях увлеченных, разносторонних людей. Наше исследование показало, что летом педагоги продолжают развиваться профессионально, а также находят время для хобби. Пример, который они подают ученикам и коллегам, по-настоящему вдохновляет.
Для того, чтобы заниматься любимым хобби, должно быть свободное время. В отдельном материале эксперт объяснил, сколько учителя должны работать на каникулах.
Кристина Корчанова