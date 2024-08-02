Исследование: чем учителя занимаются на каникулах

Также стало известно, что у 67% респондентов есть постоянное хобби. Помимо садоводства и рукоделия у учителей есть и такие необычные увлечения, как нумизматика (собирание старинных монет и медалей), спидкубинг (решение различных головоломок на время) и даже пчеловодство. Подробнее о том, чем увлекаются педагоги, можно узнать в проекте от Учи.ру и ОК «Учителя вне школы».