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Исследование: чем учителя занимаются на каникулах

Одноклассники совместно с онлайн-платформой «Учи.ру» провели исследование, чтобы выяснить, как педагоги набираются сил после учебного года. По статистике, 67% учителей помогает восстановиться именно общение с семьей.

Социальная сеть «Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» узнали, как российские педагоги отдыхают на летних каникулах, где ищут вдохновение и чем увлекаются в свободное время.

Согласно исследованию, в котором приняло участие более 700 преподавателей, чтобы набраться сил после учебного года, большинство опрошенных проводит время с семьей, читает книги и занимается садоводством.

Также стало известно, что у 67% респондентов есть постоянное хобби. Помимо садоводства и рукоделия у учителей есть и такие необычные увлечения, как нумизматика (собирание старинных монет и медалей), спидкубинг (решение различных головоломок на время) и даже пчеловодство. Подробнее о том, чем увлекаются педагоги, можно узнать в проекте от Учи.ру и ОК «Учителя вне школы».

Мы видим в учителях увлеченных, разносторонних людей. Наше исследование показало, что летом педагоги продолжают развиваться профессионально, а также находят время для хобби. Пример, который они подают ученикам и коллегам, по-настоящему вдохновляет.

Сергей Веременко
заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру

Для того, чтобы заниматься любимым хобби, должно быть свободное время. В отдельном материале эксперт объяснил, сколько учителя должны работать на каникулах.

Кристина Корчанова