Исследование: человеческие слезы ослабляют агрессию

Международная команда ученых из США и Израиля выяснили, что слезы содержат вещество, которое подавляет агрессию у окружающих. Исследование опубликовано в Plos Biology.

Согласно теории специалистов, слезы эволюционировали, чтобы защитить плачущих младенцев от агрессии.

В эксперименте участвовал 31 мужчина и несколько женщин, слезы которых собрали во время просмотра ими грустных фильмов. Представители мужского пола вдыхали физиологический раствор или выделения из глаз представительниц женского пола. Затем испытуемые приняли участие в компьютеризированной игре, которая используется в психологии для провоцирования агрессивного поведения.

Исследования показали, что молекулы слез женщин снижали мужскую агрессию на 43,7% и вызывали соответствующие изменения в мозге. Ученые считают, что таким свойством обладают выделения из глаз любых людей.

Ранее ученые рассказали, что почти четверть россиян сталкивались с пассивной агрессией в интернете.

Анна Морозова