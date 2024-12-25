Исследование: был ли 2024 год, по мнению американцев, худшим за последнее время

В США компания Talker Research провела опрос, чтобы выяснить, насколько американцы оценивают прошедший 2024 год. Результатами поделилось издание New York Post.
Сообщается, что в рамках проведения опроса, в котором приняли участие более 2000 американцев, респондентам было предложено оценить 2024 год по шкале от 1 до 10 баллов. После подсчета было установлено, что среднестатистическим показателем стало значение 6,1 балла, что означает «выше среднего».
Помимо оценки года по десятибалльной шкале, респондентов также попросили рассказать, какие события сделали этот год особенным для них. Наиболее популярным ответом стало «воссоединение со старым родственником или членом семьи». Кроме него, в списке запоминающихся событий 2024 года был переезд в новый штат, получение высокой должности и покупка автомобиля.
Эксперты отметили, что хотя среднестатистической оценкой 2024 года стало значение 6,1 балла, более половины (52%) респондентов поделились, что за последние 12 месяцев заметили повышение качества жизни.
В России под конец года также провели интересный опрос: ранее рассказывали, что каждый пятый россиянин боится потерять работу в 2025 году.