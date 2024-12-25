Исследование: был ли 2024 год, по мнению американцев, худшим за последнее время

Помимо оценки года по десятибалльной шкале, респондентов также попросили рассказать, какие события сделали этот год особенным для них. Наиболее популярным ответом стало «воссоединение со старым родственником или членом семьи». Кроме него, в списке запоминающихся событий 2024 года был переезд в новый штат, получение высокой должности и покупка автомобиля.