Исследование: 5-секундный перерыв во время ссор может снизить уровень агрессии между партнерами

В ходе научной работы было также выявлено, что люди склонны соответствовать уровню агрессии друг друга. Иными словами, ориентируясь на уровень «раздраженности» своего партнера, человек начинает развивать свою собственную агрессию. Поэтому даже во время небольших ссор, если ваш «оппонент» ведет себя крайне возбужденно, негативные эмоции передадутся и вам, а ссора приобретет больший накал. Чтобы этого избежать, можно сделать перерыв и постараться успокоиться.