Исследование: 5-секундный перерыв во время ссор может снизить уровень агрессии между партнерами

По данным нового исследования Шотландского университета Сент-Эндрюс, в ходе которого были проанализированы отношения 81-ой семейной пары, даже пятисекундный перерыв во время ссоры может разрядить ситуацию.
Анна Маккарри, докторантка университетской школы психологии и неврологии, которая руководила исследованием, утверждает что небольшой перерыв способен снизить агрессию между партнерами во время ссоры. При этом, перерывы в 5, 10 и 15 секунд одинаково влияют на снижение негативных эмоций и агрессивного поведения в отношениях между партнерами.
В ходе научной работы было также выявлено, что люди склонны соответствовать уровню агрессии друг друга. Иными словами, ориентируясь на уровень «раздраженности» своего партнера, человек начинает развивать свою собственную агрессию. Поэтому даже во время небольших ссор, если ваш «оппонент» ведет себя крайне возбужденно, негативные эмоции передадутся и вам, а ссора приобретет больший накал. Чтобы этого избежать, можно сделать перерыв и постараться успокоиться.
Однако Маккарри отмечает, что эти результаты применимы к «обыденным конфликтам между парами», а не к ситуациям домашнего насилия или жестокого обращения.
Стоит также отметить, что эксперты в области психологии, не принимавшие участие в исследовании, заявили, что полученные результаты отражают методы, которые они давно рекомендуют.
Когда ситуация накаляется, небольшая пауза позволяет людям вести себя менее импульсивно. Если мы сделаем шаг назад, это поможет нам увидеть картину в целом и напомнит нам, что мы действительно любим своего партнера и на самом деле не испытываем к нему ненависти.
Ранее было также выявлено, что 6-секундный ежедневный поцелуй укрепляет отношения.