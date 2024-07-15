Исповедь в православной церкви

— Для тех, кто хочет прийти на исповедь впервые, у меня совет достаточно простой: дойдите до храма физически. Приведите себя в церковь, подержите себя там, в условиях непонятности, удивления, сложности. Найдите в себе силы подойти к исповедальному аналою. И, конечно, очень важно, чтобы человек именно каялся в грехах. Потому что у многих возникают попытки приспособить таинство к каким-то другим нуждам кроме прощения грехов и восстановления отношений с Богом. То есть исповедоваться, чтобы в жизни все наладилось, чтобы причаститься, чтобы здоровье поправить, — не совсем правильно. Очень важно, чтобы люди, которые хотят исповедоваться, делали это ради спасения своей души, ради того, чтобы начать жизнь по Евангелию, по заповедям Божьим. И вне зависимости от того, будет ли эта жизнь счастливой или не очень, важно, чтобы человек, исповедовавшись, сохранил радость покаяния и прибегал бы к этому таинству в дальнейшем. Наполнял жизнь этим радостотворным плачем — так святые отцы называют покаяние.