Одна из основ православной христианской веры — ощущение собственного несовершенства и стремление исправить свои дурные наклонности и поступки. Поэтому для верующих людей так важна исповедь, когда в присутствии священника человек открывает перед Богом свои грехи. О том, как проходит исповедь в православной церкви, нужно ли к ней готовиться и о чем следует говорить, рассказываем вместе со священником в этой статье.
Что такое исповедь и зачем нужно исповедоваться
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — говорит пророк Иоанн Предтеча, Креститель Христов (1). В Священном Писании сказано, что Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти не праведников, но грешников (2). Он любит каждого человека и готов протянуть руку всякому. Однако спасти нас без нашего желания Бог не может. Самое главное выражение нашего желания быть спасенными и быть с Богом — покаяние и его частное выражение — исповедь.
Это одно из семи таинств православной христианской церкви. Оно заключается в том, что человек искренне, с сожалением и без сокрытия говорит Богу о своих плохих делах, словах и мыслях. Он обращается к Богу, но присутствует при этом священник. Это свидетель исповеди, наделенный Божьей благодатью и властью разрешать (отпускать) грехи от имени Господа.
«Церковь — духовная баня, омывающая скверну души», — говорит святитель Иоанн Златоуст (3). Так же, как мы моем тело от грязи, нужно очищать душу от зла. Человек может каяться и в личной молитве, но именно в церкви в присутствии священника покаяние наиболее действенно. Особенная обстановка, соборная (общая) молитва и даже стыд перед свидетелем исповеди способствуют очищению души, как пар, горячая вода и мыло в бане — очищению тела.
В Русской православной церкви принято исповедоваться перед Таинством Святого причастия. Человек, который желает принять в себя Бога, соединиться с Ним, накануне кается в грехах и прощает обиды, которые ему нанесли, а также просит прощения сам.
Однако исповедоваться можно и без связи с причастием — например, когда человек ощущает потребность раскаяться в грехе или просто давно не был в храме.
Как проходит исповедь
Церковное таинство происходит по определенным правилам. В современной практике чаще всего оно совершается во время службы, перед ней или сразу после. Если вы собираетесь на исповедь, заранее узнайте в конкретном храме, в какое время она совершается.
Вот как проходит таинство:
1. Священник выходит к желающим исповедоваться и кладет на аналой (специальный стол с наклонной столешницей, обращенной к верующим) крест и Евангелие.
2. Происходит чтение молитв, предваряющих исповедь. Оно длится всего несколько минут, но в это время важно внимательно слушать и обращаться к Богу, чтобы он дал силы открыть все свои грехи. В одной из молитв есть слова: «Бо́же, Спаси́телю на́ш, и́же проро́ком Твои́м Нафа́ном пока́явшемуся Дави́ду о свои́х согреше́ниих оставле́ние дарова́вый, и Манасси́ину в покая́ние моли́тву прие́мый, Са́м и раба́ Твоего́…» В этот момент люди про себя или негромко вслух называют свое полное церковное имя.
3. Прихожане выстраиваются в очередь и по одному подходят к священнику, который стоит сбоку от аналоя с крестом и Евангелием. Когда один человек исповедуется, другие остаются чуть поодаль, чтобы не смущать его и не услышать невольно то, что он говорит.
4. Когда подходит очередь, человек идет к аналою и вслух произносит свои грехи. Если тяжело сказать их на память или вы боитесь что-то забыть — напишите на листе бумаги.
5. После того как человек произнес вслух свои грехи, он может задать какой-то вопрос священнику. Важно, чтобы это было не праздное любопытство, а духовная проблема. Решать семейные или какие-то другие житейские вопросы лучше в отдельной беседе.
6. В конце исповеди человек наклоняет голову над аналоем, а священник кладет на нее край епитрахили — продолговатой широкой ленты, которая огибает его шею и спускается на грудь. Сверху он кладет свою руку. При этом произносит разрешительную молитву:
«Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти чадо (имя), и аз недостойный иерей властию Его мне данною прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь» (4).
7. Священник снимает епитрахиль с головы исповедующегося, тот поднимает голову, налагает на себя крестное знамение, целует Евангелие и крест, которые лежат перед ним на аналое. После этого можно попросить благословения. Священник осеняет человека крестным знамением, и тот отходит, освобождая свое место следующему.
Как подготовиться к исповеди взрослому
Самое важное перед исповедью — ощутить собственное несовершенство, желание очистить душу от зла. Если человек считает себя безгрешным, покаяние невозможно.
«Это чувство собственной греховности в присутствии Божием есть драгоценный камень души. Господь ценит его больше, чем все формальные гимны восхищения и благодарности», — говорил святитель Николай Сербский (5).
Если вы чувствуете потребность исповедоваться, то вот какая подготовка необходима.
1. Составьте список своих грехов.
На исповеди, особенно если она первая, человек волнуется. Он стесняется священника, переживает, что скажет что-то не то, стыдится говорить о своих грехах. В таком состоянии можно забыть что-то важное или вообще впасть в ступор и не сказать ничего.
Подумайте заранее, какие грехи вы будете называть. Можно составить список на бумаге или просто упорядочить его в голове — как вам удобно. Если сложно сформулировать мысли или вы не уверены, нужно ли называть тот или иной поступок, попросите в храме или поищите в сети памятку со списком грехов. Ориентируясь на перечень, легче вычленить важное и не пропустить существенное.
2. Выберите храм и узнайте время исповеди.
Не стоит отправляться на исповедь, не выяснив подробностей. Скорее всего, ее не будет, когда вы придете в церковь. Таинство совершается в определенное время, чаще всего связанное со службами, а они не во всех храмах бывают ежедневно. Поэтому позвоните в церковь или посмотрите на сайте расписание.
Если вы идете на исповедь впервые или давно не были на ней, выбирайте будний день. В выходные и большие церковные праздники в храмах много народа, многие тоже хотят исповедоваться. В будни храмы полупустые, а обстановка спокойная, она располагает к первой исповеди.
3. Помиритесь с близкими и друзьями.
Приступать к таинству в состоянии злобы или обиды бессмысленно: Господь не примет такое покаяние. Сначала попросите прощения у тех, кого обидели, и простите тех, кто обидел вас. Приходите на исповедь с легким сердцем и миром в душе.
Если какая-то обида не отпускает, стоит все равно попросить прощения и сказать о своих чувствах священнику. Бог с любовью принимает покаяние всех людей и не ждет, пока они станут идеальными.
4. Спланируйте день исповеди.
Во время подготовки к таинству важно сосредоточиться на жизни своей души. Шумные развлечения и вечеринки лучше отложить на потом. Проведите день спокойно и мирно, постарайтесь меньше смотреть телевизор и социальные сети. Лучше откройте Евангелие и прочитайте несколько глав.
5. Помолитесь.
Попросите у Господа сил и смелости для того, чтобы открыть свои грехи. Можно прочесть «Покаянный канон» или помолиться своими словами. Главное — искренность и стремление очистить душу.
8 главных греховных страстей
Грехов, которые совершают люди, великое множество. Христианская традиция объединяет их в страсти. Это тяжелые пороки, повреждающие человеческую душу, они уводят от Бога, делают несчастным как самого человека, так и его близких. Мы собрали в таблицу все самое важное о восьми главных греховных страстях.
|Чревообъядение
|Все пороки, связанные с едой, напитками и сосредоточенностью на собственном наслаждении. Это объядение, потребление пищи тайно от близких (тайноядение), пьянство, нарушение постов, посвящение жизни поиску изысканных блюд
|Любодеяние
|Все пороки, связанные с плотским наслаждением. Это блуд (плотские отношения вне брака), прелюбодеяние (измена), блудные мысли, чтение распутных книг и просмотр нескромных фильмов и фотографий
|Сребролюбие
|Все пороки, связанные со стяжанием богатства. Это жадность, любовь к деньгам и имуществу, мечты о богатстве, приобретение лишнего, присвоение чужого, немилосердие к нищим
|Гнев
|Все пороки, связанные со злобой и несдержанностью. Это раздражение, ярость, желание отомстить, клевета, злопамятство, осуждение, бранные слова или обидные колкие речи по отношению к другим людям
|Печаль
|Все пороки, связанные с сомнением в Божьей помощи и огорчением. Это малодушие, жалобы на Бога и на людей, отсутствие терпения, бездейственная жалость к самому себе
|Уныние
|Все пороки, связанные с пренебрежением к Богу. Это леность к молитве и чтению Священного Писания, небрежная и поспешная молитва, неверие, излишний сон
|Тщеславие
|Все пороки, связанные с желанием славы от людей. Это хвастовство, чрезмерное внимание к своей внешности, украшательство себя, лукавство, самооправдание, лесть и ложь
|Гордость
|Все пороки, связанные с презрением к другим людям. Это равнодушие, дерзость, насмешничество, обиды, которые мы наносим ближним, чтобы превознести себя
Что говорить священнику во время исповеди
Когда подходите к священнику, сначала осените себя крестным знамением и внутри себя попросите помощи у Бога. Потом не спеша, негромко перечислите свои грехи на память или прочтите по бумаге.
Можно говорить кратко, можно более подробно обрисовать ситуацию, но не уходите в красочное описание житейских случаев, которые с вами произошли. Помните: время священника ограничено, а за вами стоят другие желающие исповедоваться.
Не оправдывайтесь. Важно именно раскаяться в своих пороках, а не объяснять, почему вы их совершили. Не перекладывайте ответственность за грехи на других людей: если они захотят, то сами покаются в своих проступках.
Пример текста для исповеди перед священником
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!
Грешен (грешна):
- небрежной молитвой;
- раздражением на близких;
- тщеславием;
- любовью к деньгам и красивой одежде;
- сквернословием;
- блудными мыслями;
- насмешками над коллегами;
- сплетнями;
- осуждал (а) учительницу при ребенке, тем самым подавая ему пример;
- объядением;
- напивался (ась) в компании друзей;
- обманывал (а) родителей;
- на работе занимался (ась) своими делами, пренебрегая обязанностями.
Рекомендации исповедующему грехи первый раз
Тем, кто пришел на исповедь впервые, непросто: нужно преодолеть стыд, покопаться в своей душе и откровенно рассказать о том, что хочется оставить в тайне. Главное, что следует помнить: Господь с радостью принимает каждого, кто стремится к Нему и хочет очиститься от пороков. Вот несколько советов, которые помогут, если вы пришли на исповедь в первый раз.
1. Старайтесь не стесняться священника: он подобен врачу, перед которым не стесняются пациенты. К тому же он обязан соблюдать тайну исповеди и никому не передаст ваши слова.
2. Не торопитесь: не спеша рассказывайте обо всем, что тяготит вас.
3. Не погружайтесь в незначительные подробности, лучше говорить кратко и по сути.
4. Помните, что Господь знает о вас все. Исповедь — ваше желание быть с Ним честным.
5. Не скрывайте проступки — это тоже грех.
6. Не бойтесь что-то сказать или сделать неправильно. Это нормально, что вы не все знаете о порядке исповеди. Священник поможет и подскажет вам.
7. Если есть возможность, оденьтесь скромно: мужчины в брюки и рубашку/футболку без надписей, женщины — в платье или юбку, прикрывающую колени, и платок.
8. Если вы готовились и получили благословение от священника, то можно причаститься после исповеди.
Советы священника
О том, как готовиться к первой исповеди, нам рассказал протоиерей Георгий Зарецкий, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Вологде, духовный наставник Вологодской духовной семинарии.
— Для тех, кто хочет прийти на исповедь впервые, у меня совет достаточно простой: дойдите до храма физически. Приведите себя в церковь, подержите себя там, в условиях непонятности, удивления, сложности. Найдите в себе силы подойти к исповедальному аналою. И, конечно, очень важно, чтобы человек именно каялся в грехах. Потому что у многих возникают попытки приспособить таинство к каким-то другим нуждам кроме прощения грехов и восстановления отношений с Богом. То есть исповедоваться, чтобы в жизни все наладилось, чтобы причаститься, чтобы здоровье поправить, — не совсем правильно. Очень важно, чтобы люди, которые хотят исповедоваться, делали это ради спасения своей души, ради того, чтобы начать жизнь по Евангелию, по заповедям Божьим. И вне зависимости от того, будет ли эта жизнь счастливой или не очень, важно, чтобы человек, исповедовавшись, сохранил радость покаяния и прибегал бы к этому таинству в дальнейшем. Наполнял жизнь этим радостотворным плачем — так святые отцы называют покаяние.
Вопросы и ответы
Мы попросили протоиерея Георгия Зарецкого ответить на самые популярные вопросы об исповеди.
Что делать, если страшно рассказать о грехе священнику?
— С одной стороны, есть святоотеческие указания о том, что этот стыд на самом деле ложный, и человек должен преодолеть его, чтобы получить исцеление от греха. Но зачастую люди не могут сразу так воспринимать исповедь. Стыд остается.
Я бы посоветовал человеку, который стесняется приходить каяться, потому что ему стыдно открывать свои грехи священнику, дать себе время подумать об этой ситуации. Очень часто мы не понимаем, что радость исцеления от греха, освобождения от его власти сильнее, чем стыд, который человек испытывает. Сравнить это можно вот с чем. У человека какая-то болезнь, о которой стыдно говорить врачу. Но если ее не лечить, то ситуация может усугубиться, и человек погибнет. В ситуации с исповедью то же самое: мы пересиливаем себя, понимая, что польза состоит во врачевании, в исцелении. Мы идем к доктору, открываем ему свою болезнь и получаем исцеление.
Поэтому важно сфокусироваться не столько на своем грехе и стыде при его открытии на исповеди, сколько на освобождении от него. Ну и, конечно, нужно мужество и присутствие воли, несмотря на страх. Он нормальный и естественный, особенно когда человек приходит первый раз. Важно сделать над собой усилие и открыть свой грех Богу. Священник в данном случае свидетельствует перед Господом об искренности раскаяния пришедшего на исповедь, а не судит. И, конечно, существует тайна исповеди, поэтому о сказанном больше не узнает никто. Об исповеданном грехе действительно можно забыть как о несуществующем.
Какую молитву надо читать перед исповедью?
— Никакую специальную молитву читать не надо, потому что все нужные прочитает священник. Надо просто прийти вовремя на исповедь, а не к ее финалу. Ну, а если не получилось, не стоит исповедь откладывать.
Если вы хотите все-таки помолиться дома сами — прочтите 50-й псалом. Это особая покаянная песнь царя Давида, который тоже тяжко согрешил когда-то. И переживая свои грех и боль от этого, выразил переживаемое в этих прекрасных поэтических словах. Теперь Церковь почитает его святым.
Обязательно ли причащаться после исповеди в церкви?
— Не обязательно, но этот вопрос нужно обсудить со священником, который принимает исповедь. Ситуация может быть такова, что человеку крайне желательно еще несколько раз прийти на исповедь, еще более внимательно и глубоко посмотреть в свое сердце, а потом уже причаститься. Но бывают ситуации, когда человек может быть допущен сразу. Это все индивидуально.
Можно ли исповедаться дома?
— Исповедоваться дома можно, но что под этим подразумевается? Если вы молитесь регулярно, то и каетесь в это время. Молитвы прямо или косвенно содержат в себе просьбы к Господу простить грехи, то есть это исповедание грехов. Например, молитва «Отче наш». Другое дело, что это не заменяет и не отменяет исповедь в церкви. Пример: человек порезал палец, его можно дома помазать йодом и наклеить пластырь. Но если у человека сердечный приступ или другая какая-то болезнь, с которой самому не справиться, конечно необходимо вызвать специалистов. Люди могут исповедоваться дома в грехах. Но в тяжелых пороках, которые отлучают от Бога и Церкви, в грехах ума, воли обязательно нужно приходить исповедоваться в храм. И только в храме человек может получить облегчение.
Должны ли исповедоваться дети?
— Смотря о каком возрасте мы говорим. По действующим церковным правилам с девяти лет желательно прибегать к Таинству Исповеди. Но дети разные: кто-то в пять-семь лет готов исповедоваться в своих грехах, а кто-то по подсказке родителей только в девять может это сделать. Это нужно опять же решать индивидуально со священником.
И здесь, наверное, больше должно быть работы не только священника с ребенком, но и священника с родителями и родителей с ребенком. Потому что родители не должны выступать инициаторами исповеди, скорее мягкими направителями ребенка к покаянию. А подсказок, в каких грехах исповедоваться, или вообще не должно быть, или они должны быть очень тактичными. Когда исповедь ребенку составляют родители и говорят: «Скажи батюшке вот то и вот то», это обесценивает и искажает таинство, в котором человек должен лично предстоять перед Богом.
Список источников
1. Евангелие от Матфея. Глава 3, стих 1.
2. Евангелие от Матфея. Глава 9, стих 13.
3. Полное собрание творений св. Иоанна Златоустого. Т. 1—12. 1895—1906.
4. Последование о исповедании. Требник гражданским шрифтом. 1906.
5. Статья «Что Евангелие говорит о покаянии? И как эти слова понимать?». Сайт православного журнала «Фома».
Автор: Мария Минаева
Эксперт: протоиерей Георгий Зарецкий, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Вологде, духовный наставник Вологодской духовной семинарии