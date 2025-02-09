«Испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн

В аукционном доме отметили, что таким образом британский художник остроумно напоминает о том, что знаменитые вершины гор находятся под угрозой исчезновения из-за глобального пренебрежения людей по отношению к природе. Фраза, которая обычно сопровождает продажи дешевых товаров и акции, в этой работе Бэнкси подразумевает медленный упадок окружающей среды.