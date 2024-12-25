Эксперт объяснил, как роботы повысят безопасность саперов

«Роботизация становится одним из самых перспективных направлений в области гуманитарного разминирования, позволяя внедрять современные технологии. Хотя ручной труд сапера нельзя полностью заменить, роботизированные комплексы могут сделать его более безопасным», — отметил Ковалевский в интервью ТАСС.
Он добавил, что «Комплит техник» в данный момент осуществляет несколько научно-исследовательских проектов, направленных на создание современных разминирующих комплексов, которые будут включать как наземные устройства (роботы), так и беспилотные летательные аппараты, способные сканировать территорию с помощью магнитометра, георадара и инфракрасной камеры.
Ранее сообщалось, что исследователи из Швейцарии и США разработали уникального робота RAVEN (с англ. ворон), способного начинать полет с помощью прыжка, как это делают одноименные птицы.