Эксперт объяснил, как роботы повысят безопасность саперов

Он добавил, что «Комплит техник» в данный момент осуществляет несколько научно-исследовательских проектов, направленных на создание современных разминирующих комплексов, которые будут включать как наземные устройства (роботы), так и беспилотные летательные аппараты, способные сканировать территорию с помощью магнитометра, георадара и инфракрасной камеры.