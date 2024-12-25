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Эксперт объяснил, как роботы повысят безопасность саперов

Роботизированные системы не могут заменить труд саперов, однако они значительно повышают безопасность гуманитарного разминирования, считает генеральный директор «Комплит техник» Вячеслав Ковалевский.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail

«Роботизация становится одним из самых перспективных направлений в области гуманитарного разминирования, позволяя внедрять современные технологии. Хотя ручной труд сапера нельзя полностью заменить, роботизированные комплексы могут сделать его более безопасным», — отметил Ковалевский в интервью ТАСС.

Он добавил, что «Комплит техник» в данный момент осуществляет несколько научно-исследовательских проектов, направленных на создание современных разминирующих комплексов, которые будут включать как наземные устройства (роботы), так и беспилотные летательные аппараты, способные сканировать территорию с помощью магнитометра, георадара и инфракрасной камеры.

Ранее сообщалось, что исследователи из Швейцарии и США разработали уникального робота RAVEN (с англ. ворон), способного начинать полет с помощью прыжка, как это делают одноименные птицы.