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Использование GPS ухудшает чувство направления, выяснили ученые

Итальянские ученые из Падуанского университета обнаружили связь между использованием спутниковой навигации GPS и сниженной способностью людей самостоятельно определять нужное направление, особенно в незнакомой обстановке. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Environmental Psychology (JEP).

Источник: Freepik

Выводы команды основаны на анализе 23 предыдущих работ, затрагивавших влияние GPS на умение ориентироваться без посторонней помощи.

Общие результаты показали, что частое использование GPS было связано с несколько худшим знанием окружения и чувством направления.

«Использование GPS отрицательно связано со способностью к навигации, в частности со знанием окружающей среды и чувством направления, что свидетельствует о том, что чем больше люди полагаются на GPS, чтобы добраться до места назначения, тем хуже они осознают свои навыки навигации и тем хуже они знают окружающую среду», — заключили авторы исследования.

Ученые подчеркнули двунаправленный характер этой связи. Люди, которые уже испытывают трудности с пространственным обучением или формированием ментальной карты своего окружения, могут чаще обращаться к GPS, что еще больше ослабляет их естественные навыки навигации.