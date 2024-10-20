Использование GPS ухудшает чувство направления, выяснили ученые

«Использование GPS отрицательно связано со способностью к навигации, в частности со знанием окружающей среды и чувством направления, что свидетельствует о том, что чем больше люди полагаются на GPS, чтобы добраться до места назначения, тем хуже они осознают свои навыки навигации и тем хуже они знают окружающую среду», — заключили авторы исследования.