Использование гаджетов перед сном повышает риск бессонницы почти на 60%

Респонденты рассказывали, пользуются ли они техникой после отбоя и сколько времени проводят перед экраном. При этом участники указывали, что именно они делают — смотрят фильмы и сериалы, играют в видеоигры, сидят в соцсетях, гуляют по интернету (интернет-серфинг), слушают аудио или читают учебные материалы. Также они фиксировали время отходу ко сну и пробуждения. Кроме того, респонденты наблюдали за длительностью засыпания и проблем с ним, частоту трудностей со сном, дневную сонливость. Состояние, при котором человек испытывал проблемы с ночным отдыхом и сонливость днем не менее трех раз в неделю в течение как минимум трех месяцев, исследователи считали бессонницей.