Использование гаджетов перед сном повышает риск бессонницы почти на 60%

Они проанализировали данные национального исследования здоровья и благополучия студентов 2022 года. Это был опрос, проведенный среди 45 202 людей из Норвегии от 18 до 28 лет. Участники учились на дневном отделении вузов.
Респонденты рассказывали, пользуются ли они техникой после отбоя и сколько времени проводят перед экраном. При этом участники указывали, что именно они делают — смотрят фильмы и сериалы, играют в видеоигры, сидят в соцсетях, гуляют по интернету (интернет-серфинг), слушают аудио или читают учебные материалы. Также они фиксировали время отходу ко сну и пробуждения. Кроме того, респонденты наблюдали за длительностью засыпания и проблем с ним, частоту трудностей со сном, дневную сонливость. Состояние, при котором человек испытывал проблемы с ночным отдыхом и сонливость днем не менее трех раз в неделю в течение как минимум трех месяцев, исследователи считали бессонницей.
Оказалось, что использование гаджетов в течение часа перед сном повышает риск ее появления на 59%. Кроме того, применение техники сокращает общую продолжительность сна в среднем на 24 минуты. При этом нельзя сказать, что соцсети более вредные по сравнению с другими видами активности.
«Если у вас возникают трудности с засыпанием и вы подозреваете, что гаджеты могут быть причиной, попробуйте отказаться от их использования в постели хотя бы за 30−60 минут до сна», — посоветовал автор исследования доктор Гуннхильд Йонсен Хьетланд.
К слову, сон очень полезен, причем не только для физического здоровья. Ранее исследователи назвали пять плюсов такого отдыха.