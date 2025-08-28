Исполнителя Gangnam Style арестовали в Южной Корее

В Южной Корее арестовали известного на весь мир песней «Gangnam Style» рэпера Psy. Об этом сообщает издание SCMP.
По информации источника, сейчас в отношении южнокорейского исполнителя ведется расследования из-за якобы получения психотропных препаратов по рецепту через посредников в обход необходимых личных консультаций в больнице.
Полицейские в Сеуле подтвердили, что исполнитель, чье настоящее имя Пак Чжэ Санг, и врач университетской больницы были арестованы по подозрению в нарушении медицинского законодательства Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.