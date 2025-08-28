Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполнителя Gangnam Style арестовали в Южной Корее

Рэпера Psy арестовали по подозрению в нарушении медицинского законодательства Южной Кореи.

Источник: AP 2024

В Южной Корее арестовали известного на весь мир песней «Gangnam Style» рэпера Psy. Об этом сообщает издание SCMP.

По информации источника, сейчас в отношении южнокорейского исполнителя ведется расследования из-за якобы получения психотропных препаратов по рецепту через посредников в обход необходимых личных консультаций в больнице.

Полицейские в Сеуле подтвердили, что исполнитель, чье настоящее имя Пак Чжэ Санг, и врач университетской больницы были арестованы по подозрению в нарушении медицинского законодательства Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.