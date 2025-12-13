Исполнительницу роли Мерилин Монро назвали самой красивой актрисой 2025 года

37-летняя Ана де Армас родилась на Кубе, закончила Национальную театральную школу Кубы, а первую свою роль в кубинском кино получила еще школьницей. В 18 лет девушка переехала в Испанию, где и начала актерскую карьеру.
В Голливуд Ана де Армас перебралась в 2014 году, за два года выучив английский язык с нуля. Ее первой ролью в американской киноиндустрии стало появление в фильме «Кто там» (2015) с Киану Ривзом. Широкую известность Ана получила после выхода «Бегущего по лезвию 2049», где она сыграла девушку главного героя.
За роль в фильме «Достать ножи» актрису номинировали на «Золотой глобус», а за роль Мерилин Монро в 2022 году — на «Оскар».
Ана де Армас не раз говорила в интервью, что хочет сосредоточиться на своей кинокарьере, а излишнее внимание со стороны прессы ее нервирует. По этой причине актриса переехала из Лос-Анджелеса в Вермонт. В июле 2025 года таблоиды назвали Ану де Армас новой возлюбленной Тома Круза.