Исполнительницу роли Мерилин Монро назвали самой красивой актрисой 2025 года

В Голливуд Ана де Армас перебралась в 2014 году, за два года выучив английский язык с нуля. Ее первой ролью в американской киноиндустрии стало появление в фильме «Кто там» (2015) с Киану Ривзом. Широкую известность Ана получила после выхода «Бегущего по лезвию 2049», где она сыграла девушку главного героя.