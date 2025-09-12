Популярные темы
Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли в базу «Миротворца»*

Испонительицу песни «Матушка Земля» внесли в базу «Миротворца»* 11 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Певица Татьяна Макеева (в девичестве — Куртукова), исполнившая композицию «Матушка Земля», была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец»* (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Причиной для этого стало ее участие в новогодней телепередаче «Голубой огонек» в 2024 году, сообщили журналисты.

Ее имя появилось в списках 11 сентября, передает «Постньюс». Причина: участие в «Голубом огоньке», среди гостей которого были ветераны спецоперации. Авторы сайта обвинили певицу в пропаганде конфликта, поддержке ВС РФ, действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в причастности к преступлениям против граждан страны. Отмечается, что на странице Макеевой на ресурсе по ошибке указана фамилия «Макарова».

* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ.