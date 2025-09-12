Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли в базу «Миротворца»*

Ее имя появилось в списках 11 сентября, передает «Постньюс». Причина: участие в «Голубом огоньке», среди гостей которого были ветераны спецоперации. Авторы сайта обвинили певицу в пропаганде конфликта, поддержке ВС РФ, действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в причастности к преступлениям против граждан страны. Отмечается, что на странице Макеевой на ресурсе по ошибке указана фамилия «Макарова».