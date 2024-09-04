Испанские воры чуть не украли полтонны оливок

Полиция на юге Испании предотвратила похищение почти полутонны оливок в разгар сезона сбора урожая. Мошенников, пытавшихся похитить 465 килограммов поспевших плодов, задержали около городка Альбайда-дель-Альхарафе.
Сбор урожая зеленых оливок в Испании начинается в первых числах сентября — местные называют его специальным словом verdeo. Собранный урожай часто становится целью отдельных преступников и даже целых группировок — но в этот раз, как сообщает The Guardian, воры решились на слишком амбициозную кражу.
Сотрудники полиции задержали семерых грабителей — 6 мужчин и одну женщину. Женщина уверяла стражей закона, что она руководит группой из шести сборщиков, которых наняли для сбора урожая — но документы на работу оказались поддельными. У злоумышленников с собой были даже поддельные паспорта на груз оливок, из которых следовало, что урожай «собран» в другом регионе. Плоды были уже собраны и загружены в транспорт, но теперь их вернут законным владельцам.
Согласно публичным отчетам, в прошлом году во время сбора оливкового урожая было арестовано 48 нарушителей, а под следствием находился 371 человек. За весь прошлый сезон полиция вернула владельцам 213 тысяч килограммов оливок.
В одной лишь Севилье за разные преступления, связанные с оливками, в 2023 году под следствием находилось 129 человек. Правоохранители вернули 150 тысяч килограммов оливок и 100 5-литровых бутылок оливкового масла, которое преступники активно подделывают и продают на черном рынке. В условиях засухи последних лет цены на масло выросли, так что нелегальный бизнес стал еще прибыльнее: 4 года назад литр качественного масла в Испании стоил 5 евро, а сейчас — уже 14.
Испания производит половину всего оливкового масла в мире: за прошлый сезон из оливок в этой стране выжали 851 тысячу тонн масла. Неудивительно, что этот продукт так ценится — ведь оливковое масло невероятно полезное.