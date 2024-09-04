Испанские воры чуть не украли полтонны оливок

В одной лишь Севилье за разные преступления, связанные с оливками, в 2023 году под следствием находилось 129 человек. Правоохранители вернули 150 тысяч килограммов оливок и 100 5-литровых бутылок оливкового масла, которое преступники активно подделывают и продают на черном рынке. В условиях засухи последних лет цены на масло выросли, так что нелегальный бизнес стал еще прибыльнее: 4 года назад литр качественного масла в Испании стоил 5 евро, а сейчас — уже 14.