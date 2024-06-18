Испанские ученые нашли жидкое вино в древнеримской гробнице

При этом вино изначально являлось белым, а красный оттенок приобрело в результате химических процессов, которые происходили в бутыли в течение последних двух тысяч лет. Эксперты отметили, что это древнейшее вино, которое сохранилось до наших дней в жидком состоянии, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.