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Испанские ученые нашли жидкое вино в древнеримской гробнице

Испанские ученые в ходе раскопок обнаружили образец самого древнего в мире жидкого вина. По словам археологов, оно хранилось в древнеримском подземном мавзолее в городе Кармона.

Источник: Администрации Волгоградской области

Раскопки проводились на территории Андалусии. В начале нашей эры город Кармона представляла собой крупное поселение римской провинции Бетика. Там сохранился крупнейший на Пиренейском полуострове некрополь.

Так, команда исследователей из Университета Кордовы в ходе раскопок в одном из некрополей обнаружили золотое кольцо с изображением двуликого Януса и урну с красной жидкостью. Последняя, как показал анализ, представляла собой вино.

При этом вино изначально являлось белым, а красный оттенок приобрело в результате химических процессов, которые происходили в бутыли в течение последних двух тысяч лет. Эксперты отметили, что это древнейшее вино, которое сохранилось до наших дней в жидком состоянии, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

Тем временем в Китае археологи нашли саркофаг с сокровищами, вес которого составляет 16 тонн. Он находился в гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди. Саркофаг может принадлежать его сыну — принцу Гао.