Испанские рыбаки сообщают о сокращении численности моллюсков

Испанские рыбаки из Галисии сообщают о «катастрофическом» уменьшении численности моллюсков: некоторые популяции сократились на 90% всего за несколько лет. Об этом пишет The Guardian.
Галисия — главный европейский поставщик моллюсков и крупнейший, после Китая, в мире производитель мидий, которых выращивают в устьях рек.
Но данные, опубликованные на сайте о рыбалке в этом месяце, свидетельствуют о тревожном сокращении численности морских гребешков и моллюсков, которых собирают вручную во время отлива, а также мидий, выращиваемых на веревках, натянутых на деревянных плотах.
В 2023 году урожай моллюсков упал на 80% по сравнению с 2022-м. В прошлом году производство мидий было самым низким за четверть века: с 250 000 тонн в 2021 году оно сократилось до 178 000 тонн в прошлом году.
Эксперты считают, что такое сокращение популяция происходит из-за климатического кризиса. Так, недавние проливные дожди снизили соленость воды, из-за чего погибли моллюски, мидии и гребешки. За последние два года количество осадков значительно превысило среднее.
Помимо прочего, ученые говорят, что воды риасов, где живут моллюски, обычно холодные, и течения приносят много питательных веществ. С потеплением морей появились виды, которые не могут жить в теплой воде. Особенно это касается мидий. По мере повышения температуры индустрия моллюсков все ближе к краху.
Другим фактором, снижающим соленость, помимо проливных дождей, является открытие плотин во время отлива. В таком случае риасы затапливаются пресной водой, что приводит к массовой гибели двустворчатых моллюсков, в частности гребешков.
Более теплые воды также привлекают инвазивные виды, в частности синего краба, обитающего в западной части Атлантического океана и Мексиканском заливе. Он является прожорливым потребителем местных видов, таких как крабы-пауки и бархатные крабы, которые имеют высокую рыночную стоимость.
Есть еще одна причина сокращения численности морских обителей, и ей является загрязнение. Отходы, как сельскохозяйственные, так и промышленные, сбрасываются в устье реки.
К увеличению количества отходов в ближайшее время приведут планы правительства открыть медный рудник Туро-Пино. В то же время предложение о строительстве в регионе огромного целлюлозного завода, который будет потреблять 46 000 кубометров воды в день, что эквивалентно потреблению всей окружающей его провинции Луго, вызывает широкое недовольство.
Галисийская компания водоснабжения сообщает, что отходы сбрасываются в море более двух тысяч раз в год, из них десять процентов превышают установленные законом нормы токсичности.
Единственная светлая сторона — это то, что производство устриц немного увеличилось, но в остальном перспективы мрачные.
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