Испанская художница печатает фотографии на листьях

Своим творчеством Альмудена хочет показать, как сильно человек влияет на окружающую природу, а также то, что любые живые существа адаптируются под внешние обстоятельства, чтобы улучшить свое качество жизни, и человек — не исключение. В интервью художница даже идет дальше и зачисляет растения в соавторы своих работ, называя их реакцию на свет своеобразным перформансом. «Кто сказал, что на перформативное искусство способны только люди?» — задается вопросом художница.