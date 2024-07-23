Испанская художница печатает фотографии на листьях

Фотограф Альмудена Ромеро с детства любила растения и решила объединить свою профессию с увлечением — она печатает фотоснимки прямо на листьях растений. Сейчас ее работы в необычной технике выставляют в Лондоне и Париже.
Ромеро рассказала CNN, как именно создает свои работы: «я кладу негатив поверх листка, оставляю их на солнце, и изображение постепенно переносится на лист». Другой способ, которым пользуется художница, включает проектор: она проецирует изображение на живое растение, и благодаря фотосинтезу его части постепенно окрашиваются в нужный цвет и тон: участки, на которые попадает свет, вырабатывают хлорофилл и становятся зеленее и ярче.
Некоторые работы Альмудены состоят из листка с фотографией, а другие гораздо сложнее: например, одна из работ проекта «Семейный альбом» состоит из холста, который художница усыпала семенами жерухи обыкновенной, подождала, пока они взойдут в темноте, а затем спроецировала на холст изображение негатива, и растения изменили свой цвет, превратившись в «живую фотографию».
Своим творчеством Альмудена хочет показать, как сильно человек влияет на окружающую природу, а также то, что любые живые существа адаптируются под внешние обстоятельства, чтобы улучшить свое качество жизни, и человек — не исключение. В интервью художница даже идет дальше и зачисляет растения в соавторы своих работ, называя их реакцию на свет своеобразным перформансом. «Кто сказал, что на перформативное искусство способны только люди?» — задается вопросом художница.
Сейчас художница занимается проектом, который заказал у нее французский Институт национальных исследований в области сельского хозяйства, пищи и окружающей среды. Эта работа будет больше футбольного стадиона, а завершить ее Альмудена намеревается в 2025 году.
Чтобы создать многоцветное изображение, она хочет использовать множество разных растительных культур и искусственный интеллект, который проанализирует, какое именно изображение нужно спроецировать на растения.
А вот еще один необычный проект с растениями — в центре Дубая скоро появится самая зеленая автострада в мире.
Георгий Мазуркевич