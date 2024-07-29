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Искусствовед обнаружил в социальной сети пропавший портрет Генриха VIII

На случайной фотографии в ленте искусствовед заметил полотно XVI века, которое прежде считалось утерянным.

Источник: Adam Busiakiewicz

Британский искусствовед Адам Бусякевич просматривал ленту X (бывший Twitter), когда обнаружил пост с фотографией, на заднем фоне которой было утерянное полотно.

На снимке лорда-лейтенанта графства Уорикшир Тима Кокса было запечатлено собрание на приеме в Уорикском замке. По мнению Бусякевича, рассматривая фото, он увидел на стене портрет монарха династии Тюдоров — Генриха VII. Ранее картина считалась пропавшей без вести.

Для подтверждения своей догадки Бусякевич посетил Уорикский замок вместе с местным историком Аароном Мэннингом. 22 июля искусствовед написал в своем профиле, что портрет полностью соответствует оригинальным характеристикам.

Сообщается, что в настоящее время картина передана в местный музейный центр для проведения дальнейших исследований. Вполне вероятно, что потерянный портрет XVI века все это время был прямо «под носом» в средневековом замке, где регулярно собираются представители власти и знатоки искусства.

Ранее на остановке была найдена оригинальная картина Тициана. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова