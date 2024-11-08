Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову — шестьдесят четыре

Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым. Между молодыми людьми рождаются серьезные чувства. Но юнкер переходит дорогу тем, кто выше. А те, кто выше, такого не терпят и отправляют мальчишку на каторгу и поселение.