Искусство как ребус. 8 фактов о художнике Рене Магритте

Сюрреалист Рене Магритт стал культовым художником Европы и США. Он оказал влияние не только на живопись, но и на Голливуд, и на саму философию искусства. Существуя в одной парадигме с такими сюрреалистами, как Сальвадор Дали или Макс Эрнст, он всегда оставался собой, скептически относился к психоанализу, которым были увлечены его коллеги по цеху, четко разделял искусство и реальность и осмысленно использовал сюрреализм для выражения идей.
Рене Магритт. Три детских впечатления
Рене Магритт родился в городе Лессине в Бельгии, в семье торговца тканями и модистки. Среди самых сильных впечатлений детства были три вещи.
Самоубийство матери, которая утопилась в мрачных водах реки Сомбри, когда Рене было 14 лет.
Приземление на крышу его дома аэростата.
Встреча с художником на кладбище.
Встреча с художником действительно произошла на кладбище городка Суаньи, куда мальчика отправляли погостить у бабушки. Там однажды на кладбище он повстречал художника Леона Хьюгенса, рисующего аллеи. Способность человека передавать на холсте настроение природы показалась Рене магией. В этот миг он решил стать художником.
И действительно, он рисовал с 12 лет, а в 16 лет написал первую большую картину — на огромном полотне лошади выбегали из горящей конюшни. Очевидно, на сюжете сказалось начало Первой мировой войны — 1914 год.
Рене Магритт рисовал картины-ребусы
Чтобы стать художником, Рене Магритт уехал учиться в Брюссель, в Академию изящных искусств. Через два года он бросил учебу и снял студию. На жизнь зарабатывал рисовкой афиш и рекламы. Его первые выставки оказались провальными, но Магритт не унывал и продолжал работать в стиле сюрреализма. Только в 1926 году, подписав контракт с брюссельской художественной галереей Сенто, он смог заняться искусством.
Первый период творчества Магритта был связан с картинами-ребусами, которые современники так и не поняли. Сам Рене так объяснял их возникновение:
«Я брал любой предмет или тему как вопрос, а затем искал объекты, которые могли стать ответом на вопрос. Объекты должны были обладать множеством тайных связей с вопросом. Связь между предметами налаживалась, когда ответ становился ясным».
В манере ребусов были написаны такие картины, как «Потерянный жокей», «Предательство картин», «Ключ мечты», «Фальшивое зеркало» и другие. Критики отмечали предметность творчества Магритта. Художник выступал с позиции разделения реальности и картины.
В 1929 году он написал одну из самых известных картин — «Вероломство образов». На картине изображена курительная трубка и надпись, опровергающая изображение: «Это не трубка» (Ceci n’est pas une pipe). Надпись правдива, ведь изображение трубки — еще не сама трубка. Ее нельзя набить табаком, нельзя положить в карман. «Если бы я написал, что это трубка, я бы солгал!» — так говорил сам автор о работе.
«Вероломство образов» стало первым успехом художника.
Рене Магритт занимался рекламой
Рене Магритт часто занимался коммерческим искусством и рекламой. Так, в 1920-х годах он создавал рекламу для домов моды. Более того, в 1930-х годах и другие сюрреалисты часто зарабатывали, оформляя витрины магазинов, рисуя эскизы ювелирных украшений или создавая рекламу. Грани между низким и высоким искусством размывались, способствуя возникновению современного массового искусства.
Но Магритт всегда соблюдал баланс между коммерцией и чистым искусством. В его работах прослеживалось взаимопроникновение сюрреализма и дизайна, но сделано это было так мастерски, что упрекнуть в создании искусства для масс художника было сложно.
Его живопись перетекала в рекламу и обратно. Картины «Синий кинематограф» и «Купальщица» казались рекламными афишами, а в «Свете полюса» и «Смысле ночи» угадывалась манекенность рекламы. Даже портрет жены художника Жоржетты Бергер, которая была изображена с сигаретой, читался как постер табачной компании.
Самые известные картины Рене Магритта
Самыми известными полотнами Рене Магритта после «Вероломства образов» можно считать картину «Влюбленные», на которой художник изобразил целующуюся пару, головы которой замотаны полотном. Философская подоплека картины шокировала публику XX века. Этим полотном художник изобразил все, не изображая ничего. Самой очевидной интерпретацией «Влюбленных» стало понимание холодности между мужчиной и женщиной.
Но самые отчаянные критики дошли до того, что обвинили художника в том, что он изобразил на полотне себя и свою мать.
Одним из любимых сюжетов Рене Магритта была картина «Империя света» 1954 года. Художник воспроизводил ее 27 раз. На каждой из картин было изображено светлое небо вверху и темнота зданий и улиц внизу. Контраст между горним и обыденным произвел сильное впечатление на зрителей.
Полотно «Застывшее время» было написано по заказу поэта Эдварда Джеймса и стало ярким проявлением сюрреализма в творчестве Магритта. На ней пыхтящий паровоз через камин врывается в пустую комнату, где зеркало отражает лишь часы и только один из подсвечников. Поговаривали, что заказчик категорически отказался вешать картину в собственной столовой.
К сюжету еще одной картины — под названием «Условия Человеческого Существования» — Рене Магритт прибегал не раз. На ней изображался мольберт с картиной, установленный в пустой комнате вместо окна. Несмотря на то что на картине виднелся пасторальный пейзаж, полотно производило удручающее впечатление. Зритель задавался вопросом, куда уводит людей современное искусство? По замыслу Рене Магритта, картина лишь закрывала настоящее окно и пейзаж за ним, который соответствовал нарисованному на холсте. То есть речь шла не о том, что искусство отрывает человека от реальности, а о том, что оно дублирует его, удваивая реальность. При этом Магритт не отрицал иную интерпретацию изображения. Ему нравилось, когда зрители видели в его картинах собственные смыслы.
Еще одним прорывом в творчестве Рене Магритта стала картина «Сын человеческий», которая изображала мужчину в котелке и темном пальто, стоявшего на фоне парапета и тумана, поднимающегося над водой. Лицо мужчины заслонено зеленым яблоком — символом соблазнения Адама в раю.
«Наше внимание часто приковано к тому, что нам недоступно, — объяснял Магритт замысел картины. — И здесь каждый силится рассмотреть лицо, ведь его не видно».
Рене Магритт носил котелок
Образ мужчины в темном пальто и в неприметном котелке был взят Рене Магриттом из жизни. Он признавался, что сам одевался так же.
Мужчина в котелке часто встречается в творчестве Магритта. Это герой не только картины «Сын человеческий», но и «Тайны горизонта», на которой каждому из трех героев соответствует своя фаза Луны.
Это одна из его самых первых работ «Значение ночи», где двое мужчин в котелках изображены на фоне черного неба и в окружении облаков, ползущих по песку.
Это полотно «Готовый букет», где на фоне человека в котелке изображена Венера Ботичелли.
Но апогеем образа стала картина «Голконда» 1953 года. На ней на фоне скучных городских домов и чистого неба художник изобразил множество мужчин, одетых в темное пальто и котелок. Они неподвижно висят в пространстве, расположившись словно атомы в решетке невидимого кристаллического вещества. Они похожи как капли воды, но, если присмотреться, каждый из них обладает индивидуальностью.
Сходство расположения мужчин с кристаллической решеткой отметил друг художника Луи Скутенер. Он дал картине название «Голконда» — так называлась крепость в индийском штате Телинган, где находился центр по добыче алмазов. Для европейцев Голконда была символом богатства.
Магритт оценил вклад друга в картину и изобразил его в качестве одного из мужчин. Он находится в правой части полотна, у дымовой трубы.
Рене Магритт. Был женат на подруге детства
Со своей будущей женой Жоржеттой Бергер Магритт познакомился, когда ему было 15, а ей 13 лет. В те годы их разлучила Первая мировая война, после начала которой родители Жоржетты уехали в Брюссель.
Именно в Брюсселе спустя шесть лет они и встретились, чтобы не расставаться до самой смерти. Они поженились в 1922 году. Пара никогда не путешествовала, вела размеренный образ жизни. Рене Магритт был домоседом и проводил большую часть жизни в своей студии. У него никогда не было автомобиля, а по городу он передвигался на трамвае.
Пара так никогда и не обзавелась детьми. Зато у них была любимая собака. Ну как любимая… После ее смерти Магритт сделал из нее чучело.
Лишь однажды семейная идиллия художника едва не рухнула. В 1936 году Магритт завел любовницу — молоденькую модель Шейлу, участницу модных перформансов. Чтобы Жоржетта не скучала, Магритт подсунул ей своего друга-журналиста.
Пара воссоединилась только в 1940 году, когда Бельгия была оккупирована гитлеровскими войсками.
Рене Магритт продавал картины нацистам
В оккупированной Бельгии Магритт выживал тем, что рисовал копии картин известных художников и продавал их нацистам, уверяя тех, что это оригиналы.
Война оказала на художника своеобразное влияние. Он перестал писать мрачные картины, сюжеты-ребусы и сюжеты-тайны больше не занимали его. Его стиль стал ближе к импрессионизму. Позже искусствоведы назовут этот период «ренуаровским». Он продлится вплоть до 1947 года. После войны Магритт вернется к своему фирменному стилю.
Удивительно, но публика оценила его старания — начиная с 1945 года его картины стали продаваться.
Рене Магритт умер в 1967 году от рака поджелудочной железы.
Рене Магритт оказал влияние даже на кино
При том, что Рене Магритт вел скромный образ жизни, его творчество оказало огромное влияние на искусство XX и XXI века.
На него равнялись такие американские художники, как Энди Уорхол и Роберт Раушенберг. Искусствоведы называли Магритта отцом поп-арта. Ему подражали концептуалисты Эд Рушей и Джон Балдессари.
Образы Магритта использовались в американском кино. Например, в картине «Афера Томаса Крауна» герои одевались в характерные пальто и котелки, знакомые публике по картинам Магритта. А в культовом фильме «Экзорсист» картина Магритта «Империя света» была использована для создания рекламного постера.
Образы Рене Магритта использовали режиссеры Дэвид Линч и Майкл Паттинсон. А в бельгийском кинематографе в XXI веке появилась премия Магритта — аналог «Оскара».
Но особенно картины Магритта полюбились музыкантам — их в качестве обложки к альбомам использовали фолк-певцы, гитаристы, рок-музыканты и даже Пол Маккартни, который вдохновлялся картиной Магритта Au Revoir. На ней было изображено огромное зеленое яблоко. Кажется, это просто яблоко. Но какое множество смыслов оно порождает теперь, спустя почти 60 лет после смерти его создателя.