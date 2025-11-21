Искусство как ребус. 8 фактов о художнике Рене Магритте

К сюжету еще одной картины — под названием «Условия Человеческого Существования» — Рене Магритт прибегал не раз. На ней изображался мольберт с картиной, установленный в пустой комнате вместо окна. Несмотря на то что на картине виднелся пасторальный пейзаж, полотно производило удручающее впечатление. Зритель задавался вопросом, куда уводит людей современное искусство? По замыслу Рене Магритта, картина лишь закрывала настоящее окно и пейзаж за ним, который соответствовал нарисованному на холсте. То есть речь шла не о том, что искусство отрывает человека от реальности, а о том, что оно дублирует его, удваивая реальность. При этом Магритт не отрицал иную интерпретацию изображения. Ему нравилось, когда зрители видели в его картинах собственные смыслы.