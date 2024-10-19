Искусственный отбор. Эксперты пояснили, почему фрукты из магазина не пахнут

Впрочем, по мнению генетика Лыжина, опасность ГМО преувеличена. Вот, например, создан сорт устойчивых к морозам томатов, в который добавлен ген камбалы. Когда люди едят такой продукт, то в их организм поступают, соответственно гены обоих этих продуктов. Но то же самое происходит, и когда люди просто едят камбалу с салатом из помидоров. Другое дело, если у человека — аллергия на рыбу, а он съест такой томат, то тут дело может кончиться плохо. Поэтому огульно отвергать генно-модифицированные продукты я бы не стал, их надо просто продолжать изучать. Ведь такие технологии могут еще больше ускорить создании пищи с заданными свойствами, но, тем не менее, и панацеей эту технологию считать нельзя.