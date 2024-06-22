Искусственный интеллект представил неаппетитное меню 2054 года: салат из сверчков

Хотите увидеть меню… будущего? От салата из сверчков до спагетти из водных растений — изображения с помощью искусственного интеллекта показывают, как будут выглядеть блюда через 30 лет, когда мы будем вынуждены питаться «рационально», чтобы помочь спасти планету.
Насекомые, мясо, выращенное в лабораторных условиях, и спагетти из водных растений могут появиться в меню в 2054 году, пишет Daily Mail.
Ультрареалистичные изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, показывают, как будет выглядеть ваш ужин через 30 лет, когда мы будем вынуждены питаться «экологически чистым способом».
Эксперты использовали инструмент искусственного интеллекта Midjourney, чтобы воплотить в жизнь меню 2054 года, в котором представлены причудливые блюда, такие как салат из крикета и стейки, выращенные в лабораторных условиях. Есть даже зеленые спагетти и «мясные» фрикадельки, приготовленные из водных растений, которые словно перенесены из кухни другой галактики.
По мнению ученых, эти необычные блюда могут заменить любимые блюда всей семьи, такие как традиционное воскресное жаркое или рыба с жареной картошкой. Они содержат меньше углекислого газа, чем классические продукты, а это значит, что они могли бы помочь в борьбе с изменением климата, но стали бы вы их есть?
Изображения были созданы группой экспертов из исследовательской программы FixOurFood, возглавляемой Йоркским университетом, и британской розничной компанией Co-op.
«За последние 30 лет мы стали свидетелями научных прорывов в производстве более экологически чистых продуктов, о которых большинство людей в 1994 году и помыслить не могли», — сказал Боб Доэрти, директор FixOurFood.
«От мяса, выращенного в лабораторных условиях, до вертикального земледелия — будущее продуктов питания коренным образом изменит наше питание».
Поскольку исследования показывают, что красное мясо и молочные продукты являются причиной значительной доли выбросов парниковых газов, эксперты считают, что насекомые станут хорошей альтернативой.
Сверчки, черви и муравьи безвредны для окружающей среды, поскольку они потребляют меньше природных ресурсов, чем домашний скот, а также являются здоровой альтернативой мясу, пишет Daily Mail.
Их уже рекламируют как новый «суперпродукт», потому что они богаты белком, питательными веществами, калием, магнием и в три раза большим количеством жирных кислот, чем омега-3 в лососе.
Тем временем в некоторых ресторанах США подают цикад — шумных насекомых, которые в настоящее время кишмя кишат над южными штатами.
«К 2054 году у британцев на обеденных тарелках будут съедобные насекомые, и мы, возможно, станем свидетелями того, как сверчки будут поедаться быстрее, чем цельнозерновые», — прогнозирует Боб Доэрти.
Мясо, выращенное в лабораторных условиях, по-прежнему подвергается юридическим и нормативным испытаниям, но к 2054 году, по мнению команды, оно будет доступно для покупки в свободном доступе.
Этот футуристический метод, также известный как «культивированное» мясо, является альтернативой мясу настоящих животных и при этом имеет более или менее тот же вкус.
Для этого берется образец клетки живого животного, который затем выращивается в лаборатории для получения мясистой массы с использованием меньшего количества ресурсов и меньшего пространства.
Хотя мясо, выращенное в лабораторных условиях, еще не поступило в магазины, британские ученые являются одними из тех, кто выращивает мясные продукты в лабораторных условиях с целью их коммерциализации, пишет Daily Mail.
Ранее в этом году журналист MailOnline попробовал один из первых мясных продуктов, выращенных в лабораторных условиях, — мини-свиную колбасу голландской фирмы Meatable.
Некоторые отраслевые эксперты считают, что 3D-принтеры для печати продуктов питания очень скоро станут обычным кухонным оборудованием, наряду с тостером, микроволновой печью и аэрофритюрницей.
Несмотря на то, что во фруктах и овощах меньше вредных веществ, чем в мясе, команда обеспокоена тем, что изменение климата снизит доступность таких популярных продуктов, как авокадо.
Поэтому исследователи ожидают, что альтернативу им предложат необычные виды растений, в том числе малоизвестный водный папоротник азолла.
Эксперты Йельского университета утверждают, что азолла способна улавливать из воздуха углекислый газ, вызывающий парниковый эффект, и может быть более устойчивой к изменению климата, чем обычные овощи.
Проект Regeneration описал его как «хрустящую текстуру» и вкус, «землистый и напоминающий о лесе».
Изображения с использованием искусственного интеллекта показывают, что Азолла также может быть напечатана на 3D-принтере в привычных нам формах — от спагетти и «мясных» фрикаделек до бургеров и даже в жидком виде для приготовления супа.
Изображения, сделанные с помощью искусственного интеллекта, являются частью нового отчета Co-op, в котором исследуются «меняющиеся взгляды нации на пищевую этику и устойчивое развитие» за последние 30 лет.
В нем утверждается, что 72% потребителей стали больше беспокоиться об этичных и экологически чистых продуктах питания, чем в последние годы, по сравнению с 54% в 1994 году.
И в ближайшие 30 лет розничная сеть ожидает, что этот показатель возрастет еще больше.