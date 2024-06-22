Искусственный интеллект представил неаппетитное меню 2054 года: салат из сверчков

По мнению ученых, эти необычные блюда могут заменить любимые блюда всей семьи, такие как традиционное воскресное жаркое или рыба с жареной картошкой. Они содержат меньше углекислого газа, чем классические продукты, а это значит, что они могли бы помочь в борьбе с изменением климата, но стали бы вы их есть?