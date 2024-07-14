Искусственный интеллект предсказал деменцию с точностью 82%

Деменцией страдают более 55 миллионов человек во всем мире. Ожидается, что в течение следующих 50 лет число больных утроится. 60−80% случаев деменции приходятся на болезнь Альцгеймера. Раннее выявление повышает шансы на более эффективное лечение. Но выявить болезнь точно нельзя без использования инвазивных или дорогостоящих тестов, например, ПЭТ-сканирования или анализа спинномозговой жидкости.