Искусственный интеллект победил теории заговора. Как это работает

По состоянию на 2023 год 49% россиян верили в существование «мировой закулисы», которая определяет положение дел на Земле. В 2018 году в тайное «мировое правительство» верили 67% россиян, из них 68% — с высшим образованием. Другими популярными теориями заговора являются «ВИЧ/СПИД выдуман», «ГМО-продукты опасны», «планетой правят пришельцы/рептилоиды», «лунный заговор» (американцы не были на Луне), «прививки крайне опасны».