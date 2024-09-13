Искусственный интеллект победил теории заговора. Как это работает

Искусственный интеллект (ИИ) может изменить мнение людей, верящих в теории заговора, выяснили ученые из Массачусетского технологического института. Их открытие ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что приверженцы теорий заговора редко меняют свое мнение при наличии доказательств, сообщает The Guardian.
Взаимодействие с искусственным интеллектом заставило пересмотреть свои убеждения даже самых ярых сторонников различных теорий заговора.
В исследовании приняли участие 2190 сторонников теорий заговора. Участники описали свои убеждения и доказательства, которые, по их мнению, подтверждают их правоту. Участников также попросили по 100-балльной шкале оценить уровень состоятельности теории заговора. Эта информация была передана модели искусственного интеллекта под названием DebunkBot — на сайте он позиционируется как «бот — разоблачитель конспирологических теорий».
Искусственный интеллект использовал полученные данные для генерации персональных бесед с каждым человеком. Он адаптировал контраргументы под убеждения каждого участника.
После трех этапов общения с ИИ участники пересмотрели свои взгляды. Те, кто вел беседу с нейросетью, снижали оценку состоятельности своей конспирологической теории в среднем на 20%. При этом разговоры на другие темы практически не влияли на взгляды участников эксперимента.
Исследователи отметили, что этот эффект сохранялся на протяжении как минимум двух месяцев после эксперимента. Подход оказался эффективным почти для всех типов теорий заговора.
ИИ заранее знал, во что верит человек, и благодаря этому смог адаптировать свои аргументы под его убеждения.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый третий опрошенный россиянин (37%) оказался сторонником различных теорий заговора. В основном сторонниками теорий заговора оказались граждане старше 65 лет (49%) и те, кто активно смотрит телевизор (48%). Авторы отметили, что общая доля респондентов, верящих в тайные заговоры, за три десятилетия упала почти в 1,5 раза.
По состоянию на 2023 год 49% россиян верили в существование «мировой закулисы», которая определяет положение дел на Земле. В 2018 году в тайное «мировое правительство» верили 67% россиян, из них 68% — с высшим образованием. Другими популярными теориями заговора являются «ВИЧ/СПИД выдуман», «ГМО-продукты опасны», «планетой правят пришельцы/рептилоиды», «лунный заговор» (американцы не были на Луне), «прививки крайне опасны».
При этом ученые выяснили, что вера в теории заговора вовсе не так безобидна, как кажется. Оказалось, что привержены теорий заговора чаще попадают в социальную изоляцию, чаще участвуют в военных конфликтах и более склонны к насилию.