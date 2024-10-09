Искусственный интеллект оказался подвержен парейдолии

Инженеры из Массачусетского технологического института с коллегами обнаружили, что искусственный интеллект очень редко (примерно в 5% случаев) сталкивается с визуальной ошибкой парейдолии — то есть видит лица там, где их нет. Однако если компьютерные модели обучать на изображениях животных, то иллюзия начинает возникать в три раза чаще. Исследователи таким образом пытаются выяснить, почему наш мозг совершает эту ошибку и выдает нам «смайлики на Марсе», удивленную яичницу или грустную розетку. Выводы опубликованы в базе препринтов arXiv.