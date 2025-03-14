Искусственный интеллект не справился с распознаванием часов и календарей

Продвинутые системы искусственного интеллекта (ИИ) с трудом справляются с базовыми задачами измерения времени, такими как считывание показаний аналоговых часов и понимание календарей. Это выяснили ученые из Эдинбургского университета (The University of Edinburgh, Великобритания).
Авторы исследования изучили возможности многомодальных больших языковых моделей (MLLM) отвечать на вопросы, связанные со временем, опираясь на изображения часов или календарей. ИИ тестировали с использованием различных конструкций часов, в том числе с римскими цифрами, с секундными стрелками и без них, а также с циферблатами разных цветов. Было обнаружено, что системы ИИ интерпретировали правильные положения стрелок часов менее чем в 25% случаев.
Римские цифры или стилизованные стрелки часов вызывали больше ошибок. По словам команды из Эдинбурга, искусственному разуму не помогло даже, когда секундная стрелка была удалена. Это указывает на фундаментальные проблемы с обнаружением стрелки и интерпретацией угла, считают исследователи.
Модели ИИ также спросили на тему календаря: определить праздничные даты, вычислить даты в прошлом или будущем, опираясь на календарь. Но даже самая эффективная модель ИИ ошибалась в расчетах дат в 20% случаев. Таким образом, сочетание пространственной осведомленности, контекста и базовой математики, необходимых для понимания часов и календарей, является явной слабостью нынешних моделей ИИ, сделали вывод в университете. И в этой части машинному интеллекту далеко до большинства людей, которые умеют определять время и пользоваться календарями с раннего возраста.
Ранее два инструмента от Google DeepMind (AlphaGeometry 2 и AlphaProof) успешно решили четыре из шести задач Международной математической олимпиады. AlphaGeometry смогла решить 83% всех задач по геометрии за последние 25 лет. При этом вице-президент Google DeepMind Дэвид Сильвер заявил, что искусственный интеллект пока не способен заменить людей-математиков. Он сравнил ИИ с логарифмическими линейками или калькуляторами, которые могут помочь в вычислениях, но не обладают воображением, необходимым для постановки интересных задач.