Искусственный интеллект не справился с распознаванием часов и календарей

Ранее два инструмента от Google DeepMind (AlphaGeometry 2 и AlphaProof) успешно решили четыре из шести задач Международной математической олимпиады. AlphaGeometry смогла решить 83% всех задач по геометрии за последние 25 лет. При этом вице-президент Google DeepMind Дэвид Сильвер заявил, что искусственный интеллект пока не способен заменить людей-математиков. Он сравнил ИИ с логарифмическими линейками или калькуляторами, которые могут помочь в вычислениях, но не обладают воображением, необходимым для постановки интересных задач.