Искусственный интеллект научили распознавать ложь. Зачем это нужно

Эксперимент показал, что люди легко распознают грамматические ошибки в предложении, а ИИ — нет. Это установили после опыта, в котором были задействованы три ведущие системы искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей. Протестировали, в частности, и популярный ChatGPT. Люди ответили правильно, в то время как версии ИИ дали много неверных ответов.