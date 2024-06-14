Искусственный интеллект научили диагностировать СДВГ

Как все происходит? Эксперты выполняют запись электроэнцефалограммы (она регистрирует электрические сигналы клеток головного мозга), а потом максимально быстро обрабатывают ее с помощью искусственной нейронной сети. В качестве ответа исследователи получают вероятность наличия признаков СДВГ у испытуемого. Ранее это расстройство по поведенческим тестам диагностировал врач-невролог либо другие специалисты вручную анализировали энцефалограмму.