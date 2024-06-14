Искусственный интеллект научили диагностировать СДВГ

Ученые Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ научили нейросеть диагностировать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом рассказали в вузе.
Как все происходит? Эксперты выполняют запись электроэнцефалограммы (она регистрирует электрические сигналы клеток головного мозга), а потом максимально быстро обрабатывают ее с помощью искусственной нейронной сети. В качестве ответа исследователи получают вероятность наличия признаков СДВГ у испытуемого. Ранее это расстройство по поведенческим тестам диагностировал врач-невролог либо другие специалисты вручную анализировали энцефалограмму.
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Электронная техника» Денис Начаров: «Искусственный интеллект ускоряет процесс диагностики, он может обобщать достаточно большие объемы данных и уменьшает степень субъективности результатов».
Примечательно, что ученые не использовали предобученные нейросети, а создали свою на основе открытых библиотек машинного обучения.
Искусственный интеллект университета пока не имеет имени, но уже выдает точные диагнозы в более 90% случаев. Сейчас он проходит тестовую эксплуатацию.
По словам Дениса Начарова, также можно будет создать модель, настроенную на диагностику других психических расстройств.
Заметим, есть несколько способов сделать работу сотрудников с СДВГ комфортнее и продуктивнее. Ранее подборку таких советов опубликовала газета The Guardian.
Айгуль Сабитова