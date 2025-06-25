Искусственный интеллект для армии: какие задачи способен решать ИИ в боевой обстановке

— Если мы говорим о повышении автономности систем ведения боя, по повышению возможностей мониторинга, оценки обстановки, обработки данных, съема информации в режиме реального времени, и, самое главное, использование различных типов комбинированных дронов, как морских, сухопутных, воздушных, включение их в единое информационное пространство — именно эти задачи в перспективе будет решать искусственный интеллект, — рассказал ВФокусе Mail Степанов.