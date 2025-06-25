Искусственный интеллект для армии: какие задачи способен решать ИИ в боевой обстановке

Военный эксперт Александр Степанов считает, что внедрение искусственного интеллекта — это элемент революции военного дела. В будущем он может стать неотъемлемой частью ведения боевых действий.
— Если мы говорим о повышении автономности систем ведения боя, по повышению возможностей мониторинга, оценки обстановки, обработки данных, съема информации в режиме реального времени, и, самое главное, использование различных типов комбинированных дронов, как морских, сухопутных, воздушных, включение их в единое информационное пространство — именно эти задачи в перспективе будет решать искусственный интеллект, — рассказал ВФокусе Mail Степанов.
Сегодня беспилотные системы производят не только предприятия Москвы и Санкт-Петербурга. Военный эксперт обратил внимание на разработку смоленских инженеров.
— Есть понимание, что крайне приоритетным моментом является технологический суверенитет и возможность локализации производственных мощностей не только в наших центральных индустриальных промышленных хабах, но и по территории регионов Российской Федерации, — отметил Степанов.
По его словам, внедряемые беспилотные аппараты имеют и гражданские задачи. Например, на площадке ПМЭФ была представлена концепция дрона вертолетного типа, который способен перемещать грузы весом до 100 килограмм на расстояние до 250 километров.