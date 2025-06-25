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Искусственный интеллект для армии: какие задачи способен решать ИИ в боевой обстановке

Военный эксперт Александр Степанов рассказал ВФокусе Mail, как искусственный интеллект может помочь при проведении военных операций.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

Военный эксперт Александр Степанов считает, что внедрение искусственного интеллекта — это элемент революции военного дела. В будущем он может стать неотъемлемой частью ведения боевых действий.

— Если мы говорим о повышении автономности систем ведения боя, по повышению возможностей мониторинга, оценки обстановки, обработки данных, съема информации в режиме реального времени, и, самое главное, использование различных типов комбинированных дронов, как морских, сухопутных, воздушных, включение их в единое информационное пространство — именно эти задачи в перспективе будет решать искусственный интеллект, — рассказал ВФокусе Mail Степанов.

Сегодня беспилотные системы производят не только предприятия Москвы и Санкт-Петербурга. Военный эксперт обратил внимание на разработку смоленских инженеров.

— Есть понимание, что крайне приоритетным моментом является технологический суверенитет и возможность локализации производственных мощностей не только в наших центральных индустриальных промышленных хабах, но и по территории регионов Российской Федерации, — отметил Степанов.

По его словам, внедряемые беспилотные аппараты имеют и гражданские задачи. Например, на площадке ПМЭФ была представлена концепция дрона вертолетного типа, который способен перемещать грузы весом до 100 килограмм на расстояние до 250 километров.