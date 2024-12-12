По мнению политолога, крайне важно, чтобы ИИ применяемый в стране, был обучен с учётом истории, ценностей, интересов и задач России. Это особенно актуально, поскольку западные страны, по его словам, могут использовать свои алгоритмы как инструмент давления. Асафов подчеркнул, что есть сведения о том, что западные сервисы передают запросы на русском языке непосредственно спецслужбам, иногда инициируя это без внешних запросов.