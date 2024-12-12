В России намерены создавать алгоритмы ИИ на основе национальных ценностей

В ходе пленарного заседания конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент России затронул ключевую тему: связь мировоззренческого суверенитета с развитием современных цифровых технологий. Политолог и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов поделился своими мыслями по этому поводу «Ленте.ру».
Асафов отметил, что в обществе существуют определенные ожидания относительно роста алгоритмов ИИ, будь то для быта, личных нужд или промышленных целей. Он подчеркнул, что Россия не должна полагаться на иностранные алгоритмы, так как их создание зависит от человека, а искусственный интеллект зиждется на личных качествах авторов.
По мнению политолога, крайне важно, чтобы ИИ применяемый в стране, был обучен с учётом истории, ценностей, интересов и задач России. Это особенно актуально, поскольку западные страны, по его словам, могут использовать свои алгоритмы как инструмент давления. Асафов подчеркнул, что есть сведения о том, что западные сервисы передают запросы на русском языке непосредственно спецслужбам, иногда инициируя это без внешних запросов.
Он заключил, что развитие технологий требует не только защиты технологического и цифрового суверенитета, но и является вопросом мировоззренческой независимости. Обучение моделей ИИ на отечественных данных и с учётом национальных интересов представляется как крайне важная задача.
Ранее сообщалось, что в России стартует новая образовательная инициатива: выпущены первые учебные пособия по искусственному интеллекту для учащихся 5−9 классов.