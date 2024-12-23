Мужчины в России стали чаще «украшать» тело искусственными шрамами

Шрамирование, как форма модификации тела, становится все более распространенным среди мужчин. Это явление вызывает интерес и вопросы, касающиеся его причин и последствий. Как пример, в Москве наблюдается значительный рост интереса мужчин к шрамированию. За год количество желающих увеличилось на 20%. Основная часть клиентов — мужчины старше 25 лет. Клинический психолог Ксения Савельева объясняет, почему они выбирают такой путь и какие риски он может нести.
Почему мужчины выбирают шрамирование?
«Шрамирование набирает популярность среди мужчин как способ самовыражения и заявления о своей индивидуальности. В условиях меняющихся представлений о мужественности некоторые мужчины ищут уникальные способы выделиться из толпы, демонстрируя свою смелость и решительность через экстремальные формы модификации тела», — отметила Савельева. Она также подчеркнула, что шрамирование может служить альтернативой татуировкам, особенно в корпоративной среде, где строгий дресс-код может ограничивать видимые татуировки.
Несмотря на привлекательность шрамирования, оно может привести и к негативным последствиям. «Шрамирование несет в себе риски для здоровья, такие как инфекции, образование рубцов и другие осложнения. Процедура оставляет необратимые следы на коже, которые трудно полностью устранить без медицинского вмешательства», — предупредила эксперт. Она рекомендовала тщательно обдумать свои мотивы и проконсультироваться с профессионалом перед принятием решения.
Есть ли связь с селфхармом?
По мнению эксперта, шрамирование может напоминать селфхарм, так как оба эти поведения связаны с выражением внутренних эмоций через физическое воздействие на тело. Однако шрамирование отличается тем, что это осознанное и планируемое решение.
«Нанесение себе травм не является нормальной практикой. Хотя некоторые люди могут рассматривать это как форму искусства или самовыражения, здоровье и благополучие всегда должны стоять на первом месте», — утверждает Савельева. Она подчеркивает, что любые виды самоповреждений указывают на внутренние конфликты и требуют профессионального вмешательства.
Шрамирование — это сложное явление, сочетающее в себе культурные и психологические аспекты. Оно привлекает внимание как способ самовыражения, однако важно помнить о потенциальных рисках для физического и психического здоровья. «Если вы или кто-то из ваших близких сталкивается с желанием травмировать себя, важно вовремя обратиться к специалистам, чтобы найти здоровую альтернативу и решить внутренние конфликты», — заключила Савельева.
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