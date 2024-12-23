Мужчины в России стали чаще «украшать» тело искусственными шрамами

Шрамирование, как форма модификации тела, становится все более распространенным среди мужчин. Это явление вызывает интерес и вопросы, касающиеся его причин и последствий. Как пример, в Москве наблюдается значительный рост интереса мужчин к шрамированию. За год количество желающих увеличилось на 20%. Основная часть клиентов — мужчины старше 25 лет. Клинический психолог Ксения Савельева объясняет, почему они выбирают такой путь и какие риски он может нести.