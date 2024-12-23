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Мужчины в России стали чаще «украшать» тело искусственными шрамами

В последние годы шрамирование стало набирать популярность среди мужчин как способ выразить свою индивидуальность. Какие психологические аспекты могут скрываться за этим трендом, рассказала ВФокусе Mail клинический психолог Ксения Савельева.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail

Шрамирование, как форма модификации тела, становится все более распространенным среди мужчин. Это явление вызывает интерес и вопросы, касающиеся его причин и последствий. Как пример, в Москве наблюдается значительный рост интереса мужчин к шрамированию. За год количество желающих увеличилось на 20%. Основная часть клиентов — мужчины старше 25 лет. Клинический психолог Ксения Савельева объясняет, почему они выбирают такой путь и какие риски он может нести.

Почему мужчины выбирают шрамирование?

«Шрамирование набирает популярность среди мужчин как способ самовыражения и заявления о своей индивидуальности. В условиях меняющихся представлений о мужественности некоторые мужчины ищут уникальные способы выделиться из толпы, демонстрируя свою смелость и решительность через экстремальные формы модификации тела», — отметила Савельева. Она также подчеркнула, что шрамирование может служить альтернативой татуировкам, особенно в корпоративной среде, где строгий дресс-код может ограничивать видимые татуировки.

Несмотря на привлекательность шрамирования, оно может привести и к негативным последствиям. «Шрамирование несет в себе риски для здоровья, такие как инфекции, образование рубцов и другие осложнения. Процедура оставляет необратимые следы на коже, которые трудно полностью устранить без медицинского вмешательства», — предупредила эксперт. Она рекомендовала тщательно обдумать свои мотивы и проконсультироваться с профессионалом перед принятием решения.

Есть ли связь с селфхармом?

По мнению эксперта, шрамирование может напоминать селфхарм, так как оба эти поведения связаны с выражением внутренних эмоций через физическое воздействие на тело. Однако шрамирование отличается тем, что это осознанное и планируемое решение.

«Нанесение себе травм не является нормальной практикой. Хотя некоторые люди могут рассматривать это как форму искусства или самовыражения, здоровье и благополучие всегда должны стоять на первом месте», — утверждает Савельева. Она подчеркивает, что любые виды самоповреждений указывают на внутренние конфликты и требуют профессионального вмешательства.

Шрамирование — это сложное явление, сочетающее в себе культурные и психологические аспекты. Оно привлекает внимание как способ самовыражения, однако важно помнить о потенциальных рисках для физического и психического здоровья. «Если вы или кто-то из ваших близких сталкивается с желанием травмировать себя, важно вовремя обратиться к специалистам, чтобы найти здоровую альтернативу и решить внутренние конфликты», — заключила Савельева.

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