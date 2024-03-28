Искусственно выращенный голец оказался таким же полезным, как дикий

«Одним из важных вопросов внедрения вида в аквакультуру является не только получение высокопродуктивных пород, но и сохранение биохимических качеств рыбной продукции. Голец считается одним из наиболее ценных видов по содержанию длинноцепочечных ПНЖК омега-3. При выращивании гольца в аквакультуре состав и содержание жирных кислот, вероятно, будет зависеть от состава и качества используемого корма, а питательная ценность гольцов как источника ЭПК и ДГК может быть даже выше по сравнению с дикими рыбами. Однако стоит дождаться достижения гольцами в аквакультуре половой зрелости и промысловых размеров, чтобы можно было сделать окончательные выводы», — рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биофизики СО РАН Анастасия Рудченко.