Искусственно выращенный голец оказался таким же полезным, как дикий

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) необходимы для здоровья человека. Они играют важную роль в различных функциях организма, включая поддержку здоровья сердца, сосудов, мозга и нервной системы. Но они могут производиться в организме человека в незначительном количестве. Одним из основных источников полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (ПНЖК) для человека считается рыба. Ранее красноярские ученые обнаружили, что наибольшее количество омега-3, эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот содержатся в арктическом гольце Salvelinus alpines. Ученые предположили, что его выращивание в аквакультуре поможет обеспечить качественной продукцией потребителя.
Исследователи из ФИЦ «Красноярский научного центр СО РАН» и СФУ в рамках проекта по выращиванию северного гольца сравнили жирнокислотный состав в мясе молоди дикого арктического гольца Salvelinus alpinus и выращенного в экспериментальной аквакультуре. Анализ показал, что выращивание гольца в аквакультуре не снизило пищевую ценность этой рыбы.
Для анализа ученые брали мышечную ткань молодого гольца. Рыбы были отобраны из двух аквакультурных хозяйств, находящихся на территории Красноярского края и Ленинградской области, проводящих экспериментальное выращивание гольца, дикие экземпляры собраны в озере Собачье на севере Красноярского края.
Жирнокислотный состав молоди гольца из аквакультуры отличался более высоким содержанием линолевой кислоты и длинноцепочечных мононенасыщенных жирных кислот по сравнению с молодью озерного гольца. Специалисты предположили, что рыбы получали эти жирные кислоты вместе с пищей: со специальными добавками из рыбной муки и растительных масел. При этом содержание ценных полиненасыщенных жирных кислот омега-3, в частности эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, в мясе рыб было сходным. Таким образом, выращивание молоди гольца в аквакультуре не уменьшило ценности рыбы как источника ЭПК и ДГК, по сравнению с дикими особями того же возраста.
«Одним из важных вопросов внедрения вида в аквакультуру является не только получение высокопродуктивных пород, но и сохранение биохимических качеств рыбной продукции. Голец считается одним из наиболее ценных видов по содержанию длинноцепочечных ПНЖК омега-3. При выращивании гольца в аквакультуре состав и содержание жирных кислот, вероятно, будет зависеть от состава и качества используемого корма, а питательная ценность гольцов как источника ЭПК и ДГК может быть даже выше по сравнению с дикими рыбами. Однако стоит дождаться достижения гольцами в аквакультуре половой зрелости и промысловых размеров, чтобы можно было сделать окончательные выводы», — рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биофизики СО РАН Анастасия Рудченко.
Исследование поддержано Российским научным фондом и Красноярским краевым научным фондом (проект № 22−24−20023), Проектным офисом развития Арктики (ПОРА).