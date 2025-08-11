Иск на миллиард. Мать погибшего бойца СВО подала в суд на Ларису Гузееву

В январе этого года Гузеева опубликовала в Сети пост о мошенниках-журналистах, которые украли ее детские фото во время беседы. Мать бойца СВО оставила комментарий с поддержкой. Она выразила сочувствие, рассказав, что пережила похожее — у ее сына украли ордена и 6 млн рублей. Вскоре женщина получила ответ от телеведущей: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете». В адрес матери бойца посыпались комментарии с угрозами и обвинениями в причастности к ЦИПсО.