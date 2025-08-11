Иск на миллиард. Мать погибшего бойца СВО подала в суд на Ларису Гузееву

По его данным, мать бойца обратилась в суд из-за клеветы в соцсетях. Она поделилась историей сына в комментариях. В ответ Гузеева обвинила ее во вранье, а фолловеры устроили травлю.
По данным канала, сын оскорбленной женщины, уроженец Орска, прожил 16 лет в Швейцарии. В 2014 году он отправился на Украину и стал защитником ЛДНР под позывным Винни. В апреле 2022 года мужчина погиб в бою за Попасную в ЛНР.
В январе этого года Гузеева опубликовала в Сети пост о мошенниках-журналистах, которые украли ее детские фото во время беседы. Мать бойца СВО оставила комментарий с поддержкой. Она выразила сочувствие, рассказав, что пережила похожее — у ее сына украли ордена и 6 млн рублей. Вскоре женщина получила ответ от телеведущей: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете». В адрес матери бойца посыпались комментарии с угрозами и обвинениями в причастности к ЦИПсО.
Женщина заверила скрины переписки у нотариуса в Швейцарии, перевела документы и отправила в Россию. Теперь она требует от Гузеевой 1 млрд рублей компенсации и публичных извинений.
В разговоре с Mash актриса заявила: ей все равно, что пишут, а за клевету придется ответить по закону.