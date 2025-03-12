Ищу принца. Как ожидание «того самого» может разрушить личную жизнь

Почему люди выбирают ожидание
В детстве и подростковом возрасте у людей может сложиться идеализированный образ будущего партнера. Под влиянием значимых взрослых мы накапливаем множество противоречивых требований и завышенных или заниженных ожиданий. Играет роль и семья: если у родителей были неблагополучные отношения, это может привести к формированию антисценария, который не всегда соответствует нашим истинным желаниям. Подливают «масло в огонь» также персонажи из книг и фильмов.
Чем может обернуться ожидание
Иногда одержимость идеалом проходит сама. А кто-то так и продолжает ждать его всю жизнь. И это приводит к целому ряду проблем, пишет «Горящая изба».
- Чрезмерно завышенные стандарты. Ожидание подходящего человека зачастую связано с высокими, а иногда и нереалистичными требованиями. Это может привести к постоянному разочарованию и неудовлетворенности.
- Избегание отношений. Человек может искать идеального партнера и при этом избегать настоящей близости. Это может привести к болезненному одиночеству и изолированности, которые плохо влияют на наше на психическое и физическое состояние. Могут возникнуть, например, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания. Также эти состояния приводят к повышенному уровню стресса и инсульту.
- Потеря возможности найти пару. Чем чаще мы отвергаем других, тем скорее усваиваем «установку на отказ». Как показывают исследования, люди, которые верят в судьбоносное соответствие между партнерами, часто вступают в яркие, но недолгие отношения. А когда «розовые очки» спадают, они начинают искать другого партнера. Вместо работы над отношениями человек выбирает разрыв, полагая, что если нет идеального соответствия, то это просто не «тот самый».
Как избавиться от образа прекрасного принца
Чтобы перестать ждать идеального партнера, можно попробовать сделать следующее.
Поразмышляйте о своих ожиданиях. Подумайте, что вы вкладываете в понятие «идеальный партнер». Нужно понять, реалистичны ли эти требования. В целом ожидания — это хорошо, ведь они могут защитить от плохих отношений. Однако если желанный партнер не похож ни на одного человека, которого вы когда-либо встречали, это может означать, что вы стремитесь к нереалистичному идеалу.
Определите, что для вас важно в партнере и в отношениях. Это могут быть ключевые черты, в которых вы не готовы идти на компромисс — например, ответственность. При этом вы можете найти пункты, по которым вы можете пойти на уступки.
Развивайте новые хобби и интересы. Не помешает также заняться новым делом. Во-первых, это поможет перестать тосковать по «принцу». Во-вторых, повысит шансы найти человека, который вам понравится. Попробуйте сходить на занятия, где можно познакомиться и пообщаться с другими людьми. Это могут быть, например, спортивные тренировки или путешествия.
Планируйте свое будущее. Поразмышляйте о своих карьерных, финансовых и образовательных целях и работайте над ними. Стройте свою жизнь, не возлагая надежды на партнера, который придет и спасет от всех проблем.
Давайте шанс новым людям. Если вас пригласили на свидание, но вы не считаете, что этот человек для вас идеален, не обязательно сразу же отказывать. Если у вас хорошие отношения или вам нравится находиться рядом с ним, дайте ему шанс. Конечно, не нужно встречаться с любым, кто попросит. Прислушивайтесь к себе, помните о своей безопасности и комфорте.
Заметим, отсутствие отношений каждый воспринимает по-своему. Большинство одиноких мужчин, как показал опрос, испытывают эмоциональный голод. Треть из них признаются, что скучают по душевному теплу и уютным разговорам.