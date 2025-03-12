Ищу принца. Как ожидание «того самого» может разрушить личную жизнь

Давайте шанс новым людям. Если вас пригласили на свидание, но вы не считаете, что этот человек для вас идеален, не обязательно сразу же отказывать. Если у вас хорошие отношения или вам нравится находиться рядом с ним, дайте ему шанс. Конечно, не нужно встречаться с любым, кто попросит. Прислушивайтесь к себе, помните о своей безопасности и комфорте.