Ищут замену: Диетолог раскрыла, кто будет встречать Новый год без красной икорки

Несмотря на все полезные свойства красной икры, она может подходить в качестве блюда в рационе не всех людей. Диетолог Марият Мухина в беседе с Life.ru обратила внимание на высокое содержание соли в этом продукте, что может создать проблемы для гипертоников или тех, кто контролирует потребление натрия.