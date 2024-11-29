Ищите за углом. В Думе предложили отделить алкоголь от продуктов

Отделить в магазинах алкоголь от остальных продуктов предложил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Проект соответствующего закона размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.
«Алкоголь размещен практически в каждом продовольственном магазине таким образом, что пройти мимо него не представляется возможным, — указано в пояснительной записке к документу. — Алкоголь размещается в огромном количестве во всех отделах. Вино часто размещено рядом с фруктами, колбасами, сырами и закусками. Пиво рядом со закусками, сухариками, вяленой и сушеной рыбой, водка рядом с селедкой, соленьями и другими продуктами питания. Все эти маркетинговые ходы приводят к огромному числу спонтанных покупок алкоголя. Особое беспокойство вызывает размещение алкоголя непосредственно около касс!».
Чтобы защитить детей от соблазна достать бутылочку, а взрослых приучить к здоровому питанию, депутат предлагает выделить для спиртного специальные секторы в торговом зале и оснастить их отдельным входом.
Опрошенные aif.ru эксперты к этой идее отнеслись настороженно.
«Основные опасения связаны с тем, что такие меры могут спровоцировать рост теневого рынка алкоголя, так как для многих легальная покупка станет сложнее, — говорит управляющий партнёр компании “Русяев и партнёры”, юрист Илья Русяев. — Кроме того, бизнес-сообщество указывает на возможные убытки, особенно для небольших магазинов, для которых алкогольные напитки являются значительной частью ассортимента».
При этом цель закона вполне благая — сократить потребление алкоголя в России, соглашается Русяев. Однако новое регулирование может оказаться лишь очередной бюрократической мерой, а не эффективным инструментом, способным повлиять на ситуацию с потреблением алкоголя, отметил он.
«Не в каждом городе или поселке у магазина есть возможность для выделенной продажи алкоголя», — добавляет скепсиса доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова.
Такие ограничения, особенно в отдалении от центров цивилизации, могут привести к худшему эффекту замещения, когда покупатели начнут приобретать запрещенную алкогольную самодельную продукцию.
Презентабельная выкладка совместно с сопутствующими трендовыми или модными товарами — проверенный привлекающий маневр для покупки товара потенциальной аудиторией, добавляет эксперт. И уменьшить соблазн выпить — задача вполне правильная. Но вряд ли ее стоит решать именно таким образом, причем сразу во всей стране, добавляет Жильцова.
«У регионов уже много лет есть право самим устанавливать правила продажи спиртного, — подключается руководитель центра исследований алкогольного рынка ЦИФРРА Вадим Дробиз. — Когда в 2015 году Якутия ввела подобную норму, там вместо 100 алкомаркетов на всю республику их стало 800. Был продуктовый — стал алкогольный магазин. Где купить хлеб? Неизвестно. Но водку — вот тут же, по старому адресу, где раньше было все, а теперь только выпивка. Если человек хочет выпить, он бутылку всегда добудет».
Можно ограничивать время продажи, требовать отделить витрины от зала, вход делать из-за угла — никогда это никого не останавливало, уверяет эксперт. Зато появляется другой эффект, который потом может сказаться самым неожиданным образом.
«Людям становится неудобно жить, они не идут протестовать, флагами и бутылками не размахивают — они просто таят обиду, — заверяет Дробиз. — Где и как это проявится, кто знает. А с другой стороны, у нас ведь сейчас нет чистых алкомаркетов. Известная торговая сеть, что себя так величает, больше половины оборота делает на продуктах, которые у них тоже продаются. Лозунги хорошо кидать, а вот так, чтобы разобраться в ситуации, посмотреть цифры и оценить последствия — это же голову включать надо».
Если инициативу депутата Свинцова поддержат, алкогольные «закутки» в магазинах должны будут появиться к 1 января 2026 года.