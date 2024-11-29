Ищите за углом. В Думе предложили отделить алкоголь от продуктов

«Людям становится неудобно жить, они не идут протестовать, флагами и бутылками не размахивают — они просто таят обиду, — заверяет Дробиз. — Где и как это проявится, кто знает. А с другой стороны, у нас ведь сейчас нет чистых алкомаркетов. Известная торговая сеть, что себя так величает, больше половины оборота делает на продуктах, которые у них тоже продаются. Лозунги хорошо кидать, а вот так, чтобы разобраться в ситуации, посмотреть цифры и оценить последствия — это же голову включать надо».